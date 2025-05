BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

නමBANANA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.398

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)805.52%

සංසරණ සැපයුම3,983,012.90788956

උපරිම සැපයුම10,000,000

මුළු සැපයුම8,453,397.74463985

සංසරණ අනුපාතය0.3983%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ78.69544217538915,2024-07-20

අඩුම මිල4.913122153494544,2023-10-12

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

