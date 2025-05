AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

නමAUTO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2178

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)186.32%

සංසරණ සැපයුම76,665.77431635

උපරිම සැපයුම80,638.18932503

මුළු සැපයුම78,173.31404734

සංසරණ අනුපාතය0.9507%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ13532.25332614,2021-02-19

අඩුම මිල6.7414670040201266,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමAUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.