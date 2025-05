ARS

Aquarius Loan or Aquarius is a decentralised blockchain protocol that allows users to lend or borrow selected cryptocurrencies on ArbitrumOne and Core chain. It establishes money markets by pooling assets together and algorithmically setting interest rates based on supply and demand of assets.

නමARS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3960

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.026623837472901913,2023-08-08

අඩුම මිල0.000017024558422719,2025-05-31

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.