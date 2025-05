ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

නමARG

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1233

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)39.95%

සංසරණ සැපයුම7,549,216

උපරිම සැපයුම20,000,000

මුළු සැපයුම20,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.3774%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.145308590529966,2022-11-18

අඩුම මිල0.4221301026710237,2022-05-12

පොදු බ්ලොක්චේන්CHZ

