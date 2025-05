APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

නමAPED

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2356

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)22.51%

සංසරණ සැපයුම974,493

උපරිම සැපයුම1,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.9744%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ15.828772100274763,2024-11-14

අඩුම මිල0.13723383845829235,2023-04-18

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

