Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

නමALGO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.53

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0005%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.06%

සංසරණ සැපයුම8,609,402,848.992004

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.8609%

නිකුත් කළ දිනය2019-06-17 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.05 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.28017860614,2019-06-21

අඩුම මිල0.08761089660746404,2023-09-11

පොදු බ්ලොක්චේන්ALGO

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.