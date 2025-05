AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

නමAGRI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1292

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.37%

සංසරණ සැපයුම161,078,234

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම999,999,997.367606

සංසරණ අනුපාතය0.161%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.17722062456540857,2024-12-13

අඩුම මිල0.03188720215278074,2025-05-09

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

