AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

නමAERGO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.478

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)11.60%

සංසරණ සැපයුම479,999,995.7689212

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.9599%

නිකුත් කළ දිනය2018-12-18 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.6970735396414783,2025-04-16

අඩුම මිල0.0161023174991,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.