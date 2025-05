ADS

A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

නමADS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.750

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,10%

සංසරණ සැපයුම236 991 084,18

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම250 000 000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.8677211422744726,2021-11-16

අඩුම මිල0.05724287690655371,2023-08-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමA decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.