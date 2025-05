ABOND

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

නමABOND

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2165

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.02%

සංසරණ සැපයුම343,763,856.98

උපරිම සැපයුම650,000,000

මුළු සැපයුම455,803,142.7

සංසරණ අනුපාතය0.5288%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.08104676105477272,2023-12-12

අඩුම මිල0.000855833319246407,2025-03-31

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

