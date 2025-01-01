MEXC DEX+ සේවා ගිවිසුම
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 2025 ජන 31
අ) මෙම DEX සේවා ගිවිසුම ("ගිවිසුම") ඔබ ("ඔබ", "ඔබේ" හෝ "පරිශීලක") සහ MEXC Global ("අපි", "අපගේ", "අප" හෝ "MEXC") අතර ගිවිසුමකි. එය MEXC හි DEX නිෂ්පාදනය (මින් ඉදිරියට 'DEX' ලෙස හැඳින්වේ) සහ mexc.com හෝ අපගේ ආශ්රිත වෙබ් අඩවි, යෙදුම් ක්රමලේඛන අතුරුමුහුණත් හෝ ජංගම යෙදුම් (සාමූහිකව "වේදිකාව") හරහා අදාළ වෙළඳ සේවා භාවිත කිරීම පාලනය කරන නියම සහ කොන්දේසි දක්වා ඇත.
අ) මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි MEXC විසින් කලින් කලට ප්රකාශයට පත් කළ හැකි පරිදි MEXC හි ස්වයංක්රීය ආයෝජන නිෂ්පාදන හෝ අදාළ වෙළඳ සේවාවන්ට අදාළ පරිශීලක ගිවිසුම, රහස්යතා ප්රතිපත්තිය, අවදානම් හෙළිදරව් කිරීම හෝ වෙනත් ගිවිසුම් හෝ ප්රකාශනයට අතිරේක වේ (සාමූහිකව, “නීතිමය ලියකියවිලි"). මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් නීතිමය ලියකියවිලිවල නියමයන්ට වඩා වෙනස් වේ නම්, මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් බලපැවැත්වේ. අපගේ DEX නිෂ්පාදන සහ අදාළ සේවාවන් භාවිතා කිරීමට පෙර, ඔබ මෙම ගිවිසුම සහ නීතිමය ලියකියවිලි ප්රවේශමෙන් කියවිය යුතුය.
ඇ) MEXC හි DEX නිෂ්පාදන සහ අදාළ වෙළඳ සේවා (“සේවාව” හෝ “සේවා”) භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ මෙම ගිවිසුමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ නීතිමය ලියකියවිලිවල දක්වා ඇති නියමයන් කියවා, එකඟ වී, සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගෙන ඇති බව සලකනු ලැබේ (අප විසින් කලින් කලට ප්රකාශයට පත් කළ හැකි සංශෝධන ඇතුළුව). මෙම ගිවිසුමේ හෝ නීත්යානුකූල ලියකියවිලිවල දක්වා ඇති කිසිදු නියමයකට හෝ කොන්දේසියකට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබ සේවා භාවිතය වහාම නතර කරන ලෙස මෙයින් ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. සේවාවන් දිගටම භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ මෙම ගිවිසුමේ සහ නීතිමය ලියකියවිලිවල දක්වා ඇති නියම සහ කොන්දේසිවලට කොන්දේසි විරහිතව එකඟ වූ බව සලකනු ලැබේ.
ඈ) උතුරු කොරියාව, කියුබාව, සුඩානය, සිරියාව, ඉරානය, චීන මහද්වීපය, සිංගප්පූරුව, එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, හොංකොං, යුක්රේනයේ රුසියානු පාලන ප්රදේශ (දැනට ක්රිමියාව, ඩොනෙට්ස්ක් සහ ලුහාන්ස්ක් ප්රදේශ ඇතුළුව), සෙවාස්ටොපෝල් සහ කැනඩාව (මුළුමනින්ම 'තහනම් කරන ලද රටවල්' ලෙස හැඳින්වේ) ඇතුළත් විය හැකි නිශ්චිත අධිකරණ බල ප්රදේශවල පදිංචි ඇතැම් පරිශීලකයින්ට සේවාවට ප්රවේශ විය නොහැකි බව සලකන්න. ඉහත ලැයිස්තුව ස්වභාවයෙන්ම සවිස්තරාත්මක නොවන අතර ඔබට පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව MEXC විසින් ඒකපාර්ශ්විකව කරන වෙනස්කම්වලට යටත් විය හැකිය.
අ) සේවා විවිධ බ්ලොක්චේන් ජාල (“තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන්”) හරහා ඇතැම් ඩිජිටල් වත්කම් හුවමාරු කර ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන සමුච්චකයන්ගෙන් සමන්විත වේ. සේවා ඉටු කරන විට, MEXC තොරතුරු සංදර්ශන වේදිකාවක් ලෙසත්, ඔබ විසින් නිසි පරිදි උපදෙස් ලබා දීමෙන් අනතුරුව විකිණීමේ හෝ මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමක් ('ඇණවුමක්') සිදු කරන නියෝජිතයකු ලෙස ක්රියා කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, MEXC එම ඇණවුම් සම්පූර්ණ කිරීම සහතික නොකරන අතරම එවැනි ඇණවුම් නියමිත වේලාවට ලබා දෙන බවට අපි සහතික නොවෙමු.
ආ) ඩිජිටල් පසුම්බිවල බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණයේ විවිධ විමධ්යගත ලක්ෂණ තිබිය හැකිය. මෙම විමධ්යගත සේවා බැංකු මූල්ය ආයතනවලට වඩා වෙනස් වේ. ඔබේ පුද්ගලික යතුර සහ බීජ වාක්ය ඛණ්ඩය ගබඩා කිරීම පිළිබඳ වගකීම MEXC සතු නොවන බව ඔබ තේරුම් ගෙන පිළිගනී. ඔබේ පුද්ගලික යතුර සහ ධාරණ වාක්ය ඛණ්ඩය නිසි බලයලත් තෙවන පාර්ශ්වික සේවා සැපයුම්කරුවකුට භාර දී ඇත. ඔබේ MEXC ගිණුමේ සහ මුරපදයේ රහස්යභාවය සහ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම ඔබ සතු බව සහ ඔබේ MEXC ගිණුම තුළ සිදු කරනු ලබන සියලුම ක්රියාකාරකම් සඳහා (මෙයට තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම, තොරතුරු නිකුත් කිරීම, විවිධ නීති ගිවිසුම් සඳහා කැමැත්ත හෝ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් ක්ලික් කිරීම, ගිවිසුම් ඔන්ලයින් අලුත් කිරීම හෝ සේවා මිලදී ගැනීම ඇතුළත් නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ) ඔබ වගකිව යුතු බව ඔබ තවදුරටත් පිළිගෙන එකඟ වේ. ඔබගේ ගිණුම් සහ මුරපද භාවිතයෙන් සිදු කරන සියලු ක්රියා සහ ප්රකාශ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගනී.
C) ඔබට MEXC DEX+ සේවා භාවිත කිරීමට ඔබේ පුද්ගලික ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බිය සම්බන්ධ කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවලදී, පුද්ගලික යතුර සහ මතක සටහන් වාක්ය ඛණ්ඩය නිර්මාණය කර ගබඩා කරනු ලබන්නේ ඔබේ වගකීම යටතේ පමණි. MEXC හෝ කිසිදු බලයලත් තෙවන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නෙකුට ඔබේ මුදල් පසුම්බියට ප්රවේශය නොමැත. ඔබගේ අනුමැතිය හෝ අවසරය නොසලකා, ඔබගේ මුදල් පසුම්බිය සම්බන්ධ සියලු ගනුදෙනු සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. එයින් ඇති වන ඕනෑම ප්රතිවිපාක සඳහා ඔබ සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගනී.
D) අපගේ සේවාවල විශේෂාංගගත ලැයිස්තුගත කිරීම්වල දිස් වන ඩිජිටල් වත්කම්, coingecko.com වැනි කර්මාන්තය පිළිගත් ඩිජිටල් වත්කම් දත්ත විශ්ලේෂණ වේදිකාවල ශ්රේණිගත කිරීම, සේවාවල ඩිජිටල් වත්කමක කාර්ය සාධනය සහ විශේෂාංගගත ලැයිස්තුගත කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අපගේ ප්රතිපත්ති ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී විවිධ සාධක මගින් තීරණය වේ. අපි කිසිදු ඩිජිටල් වත්කමක් විශේෂාංගගත ලැයිස්තුගත කිරීම් කිසිවක් හරහා අනුමත කිරීම හෝ ප්රවර්ධනය කිරීම නොකරන බව ඔබ තේරුම් ගෙන පිළිගනී. අපගේ තනි අභිමතය පරිදි, විශේෂාංගගත ලැයිස්තුගත කිරීම් හෝ සේවාවලට ඕනෑම ඩිජිටල් වත්කමක් එක් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට, යාවත්කාලීන කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත.
E) ඔබ සේවා භාවිත කරන්නේ නීත්යනුකූල අරමුණු සඳහා පමණක් බවටත්, අදාළ නීතිවලට අනුකූල නොවන මාධ්යයක් ලෙස සේවා භාවිතා නොකළ යුතු බවටත් ඔබ එකඟ වේ. නිවේදන, ක්රියා පටිපාටි උපදෙස්, අවදානම් හෙළිදරව් කිරීම් සහ අනෙකුත් නීති සහ නියමයන් ඇතුළුව, මෙම ගිවිසුම, සේවා කොන්දේසි, සියලුම නීති, නියම සහ MEXC විසින් කලින් කලට ප්රකාශයට පත් කර යාවත්කාලීන කරන ලද වෙනත් ඕනෑම නිවේදන හෝ අදාළ ගිවිසුම්වලට අනුකූල වීමටද ඔබ එකඟ වේ.
F) සේවාව නිෂ්පාදනයේ මුල් අනුවාදයක් බවත් එය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් විගණනය කර නොමැති බවත් ඔබ එකඟ වී පිළිගනී. ඔබ අත්විඳිය හැකි ඕනෑම අලාභයක් සඳහා අපි වගකිව යුතු නොවන අතර, එවැනි ඕනෑම මූලාකෘති නිෂ්පාදන හෝ සේවා භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට අහිමි වූ ඕනෑම ඩිජිටල් වත්කමක් සඳහා වන්දි ගෙවීමට හෝ හානි පූරණය කිරීමට අපට කිසිදු බැඳීමක් යටතේ වගකීමක් නොමැත.
අ) සේවා වෙත ප්රවේශ වීම සහ භාවිත කිරීම අතරතුර, ඔබට විවිධ ගෑස් ගාස්තු ගෙවීමට සිදු විය හැකිය. සේවා යටතේ ඇති ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් එකකින් ජනනය වන ගෑස් ගාස්තු ඔබ විසින් දරනු ලැබේ.
ආ) තෙවන පාර්ශ්ව ප්රොටෝකෝල ගාස්තු. ඔබ සේවාවලට ප්රවේශ වීමේ දී සහ භාවිත කිරීමේ දී පැන නගින්නාවූ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වික ප්රොටෝකෝල ගාස්තු ද තිබිය හැකි අතර, එයට ඔබේ ඩිජිටල් වත්කම් මාරු කිරීම ඇතුළත් නමුත් එයට පමණක් සීමා නොවේ. මෙසේ පැන නැගිය හැකි තෙවන පාර්ශ්ව ප්රොටෝකෝල ගාස්තු සඳහා සම්පූර්ණ වගකීම ඔබ සතු වේ.
ඇ) සේවා ගාස්තු. MEXC දැනට කිසිදු ගාස්තුවක් ("සේවා ගාස්තු") අය නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න, නමුත් අනාගතයේ දී ඔබෙන් සේවා ගාස්තු අය කිරීමට අපට අයිතිය ඇත. ඔබට සේවා සැපයීම සඳහා අපි ඔබෙන් යම් සේවා ගාස්තු අය කළ හැක. මෙම සේවා ගාස්තු, සේවා හරහා ඔබ කරන ගනුදෙනු මුදල් ප්රමාණයෙහි ප්රතිශතයක් විය හැක. සේවා භාවිතය සඳහා ඔබෙන් අය කරන ගෙවීමක් ලෙස අපි ඔබේ ගනුදෙනු මුදල් ප්රමාණයෙන් අදාළ සේවා ගාස්තු අඩු කර ගන්නෙමු. ඕනෑම සේවා ගාස්තු කාල සටහනක් අපගේ වේදිකාවේ කලින් කලට ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර, එවැනි ගාස්තු කාල සටහනක් තිබේ නම්, එහි තනි අභිමතය පරිදි යාවත්කාලීන කිරීමේ අයිතිය අප සතුය.
අ) සේවා ඉතා සංකීර්ණ හා අස්ථාවර මූල්ය උපකරණ වෙළඳාම් කිරීමට ඉඩ සලසන අතර ඒවා මත වෙළඳාම් කිරීම මඟින් ඔබට සීමිත සයිබර් ආරක්ෂණ අවදානම් සහ පාඩු අවදානම ඇතුළු අවදානම් ගණනාවකට නිරාවරණය විය හැකි අතර, ඒ හා සම්බන්ධ අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වන ලෙස අපි ඔබට යෝජනා කරමු. සේවා භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ සම්බන්ධිත අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වී ඇති බව සලකනු ලැබේ.
අ) ඔබ ඔබේ ඩිජිටල් වත්කම් මුදවා ගන්නා විට හෝ ප්රවේශ වන විට, ඔබේ ඩිජිටල් වත්කම් ඔබේ ඩිජිටල් පසුම්බියට ලැබීමට ගතවන කාලය වෙනස් විය හැකි බවත්, ඔබේ ඩිජිටල් පසුම්බියට ලැබෙන සහ පෙන්වන වන ඩිජිටල් වත්කම් අවසාන වත්කම බවත් ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ. ඉහත සඳහන් කළ කරුණු හේතුවෙන් සිදු වන කිසිදු හානියක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.
ඇ) ඔබේම වරදක් හෝ දෝෂයක් හේතුවෙන් සිදු වන ඕනෑම හානියයක් සහ සියලු හානි ඔබ විසින් දැරිය යුතු බවට ඔබ එකඟ වන අතර, ඒවාට: ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ විමසුම් ක්රියාකාරිත්වයට අනුකූල නොවීම, අපගේ සේවා හරහා කාලෝචිතව ගනුදෙනු සිදු නොකිරීම, ගිණුම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැකසුම් අමතක වීම හෝ කාන්දු වීම, මුරපද බිඳීම, ඔබේ පරිගණකය වෙනත් පුද්ගලයන් විසින් ආක්රමණය කිරීම හෝ හැක් කිරීම සහ/හෝ ඩිජිටල් වත්කම් මාරු කිරීමට හෝ ලබා ගැනීමට වැරදි ලිපිනයකට ඇතුළු වීම ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ.
D) MEXC හෝ එහි බලයලත් තෙවන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නන් විසින් පාලනය නොකරන ලද මුදල් පසුම්බියක් සම්බන්ධ කිරීම හරහා සේවාව භාවිත කිරීමෙන්, එයින් ආරම්භ වන හෝ ඊට සම්බන්ධ ඕනෑම ගනුදෙනුවක ප්රතිඵලයක් ලෙස සියලු ප්රතිවිපාක සහ වගකීම් ඔබ දැරිය යුතු බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. MEXC හෝ එහි බලයලත් තෙවන පාර්ශ්ව සේවා සපයන්නන් කිසිදු අලාභයක්, හානියක් හෝ අනවසර ගනුදෙනුවක් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.
E) ඔබ සේවා භාවිත කරන විට, ඔබට තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන්වලට ප්රවේශ වී භාවිත කළ හැකි බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ. ඔබ තෙවන පාර්ශ්වික බ්ලොක්චේන් භාවිත කිරීම ඒවාට හෝ ප්රවේශ වීම හේතුවෙන් සිදුවන ඕනෑම අලාභයක් සහ සියලු අලාභ සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. කොන්ත්රාත් සාන්තරායත්වයන්; හැක් වීමේ සිදුවීම්; ව්යාපාර අත්හිටුවීම, නැවැත්වීම හෝ අවසන් කිරීම; බංකොලොත්භාවය; අසාමාන්ය අත්හිටුවීම; හෝ තෙවන පාර්ශ්වික බ්ලොක්චේන් මෙහෙයුම් නිවාරය හෝ සිදු විය හැකි වෙනත් අවදානම් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. තව ද, ඉහත සඳහන් අවදානම් හේතුවෙන් ඔබට සිදුවිය හැකි ඕනෑම අලාභයක් සහ සියලු අලාභ විඳදරාගැනීමට ඔබ එකඟ වේ. ඉහත සඳහන් අවදානම් හේතුවෙන් ඔබට යම් අලාභයක් සිදු වුවහොත්, ඔබේ ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බියේ ගබඩා කර ඇති ඕනෑම ඩිජිටල් වත්කමක් ස්ථිරවම නැති විය හැකි බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ.
F) සේවාවට තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවි ("තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවි") සහ යෙදුම් ("තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම්") වෙත ප්රවේශ වීම හෝ භාවිත කිරීම සඳහා, එසේත් නැත්නම් වෙනත් ආකාරයකින් තෙවන පාර්ශ්වවල ("තෙවන පාර්ශ්ව ද්රව්ය") අන්තර්ගතය, දත්ත, තොරතුරු, සේවා, යෙදුම් හෝ ද්රව්ය ප්රදර්ශනය කිරීම, ඇතුළත් කිරීම හෝ ලබා ගැනීම සඳහා වන සබැඳි හෝ ක්රියාකාරීත්වය ද අඩංගු විය හැකිය. සේවාවල තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවිවල ඇති සබැඳි කිසිවක් මගින් MEXC විසින් එහි සපයා ඇති නිෂ්පාදන, සේවා, තොරතුරු සහ වියාචන කිසිවක් අනුමත කරන බවක් අදහස් නොකරන අතරම, MEXC එහි අඩංගු තොරතුරුවල නිරවද්යතාවය සහතික නොකරයි. ඔබ තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවියක් හෝ තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුමක් වෙත යන සබැඳියක් ක්ලික් කරන විට හෝ එම අඩවියට ප්රවේශ වීම හෝ භාවිතය සිදු කරන විට, ඔබ අපගේ සේවාවන් හැර ගොස් ඇති බවට අපි ඔබට අනතුරු ඇඟවීම නොකළ ද, ඔබ වෙනත් වෙබ් අඩවියක හෝ ගමනාන්තයක නියම සහ කොන්දේසිවලට (රහස්යතා ප්රතිපත්ති / දැන්වීම් ඇතුළුව) යටත් වේ. එවැනි තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි, තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම් සහ තෙවන පාර්ශ්වික ද්රව්ය MEXC හි පාලනයට යටත් නොවන අතරම, ඒවා කිසිදු වගකීමක් ලද නොහැකි "විවෘත" යෙදුම් විය හැක. MEXC තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි, තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම් සහ තෙවන පාර්ශ්වික ද්රව්ය කිසිවක් සඳහා වගකිව යුතු හෝ වගවිය යුතු නොවේ. MEXC මෙම තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි සහ තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම් වෙත සබැඳි සපයන්නේ පහසුකම් සැලසීමක් ලෙස පමණක් වන අතර, තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි හෝ තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම් හෝ ඒවායේ නිෂ්පාදන හෝ සේවා හෝ ආශ්රිත තෙවන පාර්ශ්වික ද්රව්ය සමාලෝචනය කිරීමක්, අනුමත කිරීමක්, නිරීක්ෂණය කිරීමක්, සහතික කිරීමක්, ඇපවීමක් හෝ කිසිදු නියෝජනය කිරීමක් සිදු නොකරයි. ඔබ තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි, තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම් සහ තෙවන පාර්ශ්වික ද්රව්යවල ඇති සියලුම සබැඳි භාවිතය ඔබේම අවදානමට යටත්ව සිදු කරයි. තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවි සහ තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම්වල ඇති එවැනි තෙවන පාර්ශ්වික නිෂ්පාදන සහ සේවා භාවිත කිරීමෙන් සිදුවන අලාභ සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. MEXC සහ එක් එක් තෙවන පාර්ශ්වික වෙබ් අඩවිය සහ තෙවන පාර්ශ්වික යෙදුම ස්වාධීන නෛතික ආයතන වන අතර, මෙම ගිවිසුමෙන් පාර්ශවයන් අතර කිසිදු ආකාරයක නියෝජ්යත්වයක්, හවුල්කාරිත්වයක් හෝ සහයෝගී සම්බන්ධතාවක් ඇති නොකරයි. MEXC සහ එක් එක් තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවිය සහ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම ස්වකීය කොන්ත්රාත් සහ ගිවිසුම් ක්රියාත්මක කිරීමේ දී පැන නඟින අදාළ හිමිකම් පෑම්, ණය සහ ආරවුල් සඳහා වගකිව යුතු වේ.
G) තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් අක්රමිකතා. පහත සඳහන් තත්ත්ව හේතුවෙන් MEXC හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වික බ්ලොක්චේන් කිසිවක් නිසි ලෙස ක්රියා කළ නොහැකි නම් හෝ සේවාවන්ට බාධා ඇති වන්නේ නම්, සහ ඔබට සේවා භාවිත කිරීමට නොහැකි නම් හෝ, අසාර්ථක වීම, ප්රමාදය, බාධාව, පද්ධතියයේ ප්රතිචාර දැක්වීමේ අඩුපාඩු, පද්ධතියේ ප්රතිචාර ප්රමාද වීම හෝ වෙනත් අසාමාන්ය සහ/හෝ අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන් ඇතුළත්ව නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවී විධාන දීමට හෝ අදාළ මෙහෙයුම් හෝ ගනුදෙනු සිදු කිරීමට නොහැකි නම්, MEXC කිසිදු අලාභයක් සඳහා වගකිව යුතු නොවන බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ. මෙම තත්ත්ව ඇතුළත් වන්නේ නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ:
- තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් තම ව්යාපාරය අත්හිටුවීම, නැවැත්වීම සහ/හෝ අවසන් කිරීම, වසා දැමීම සහ/හෝ අසාමාන්ය ලෙස සේවා අත්හිටුවීම හෝ අවසන් කිරීම;
- MEXC හෝ තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් විසින් නිවේදනය කරන ලද පරිදි නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් සේවා අත්හිටුවීම;
- පද්ධතිය දත්ත සම්ප්රේෂණය කිරීමට අසමත් වීම;
- තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් අත්හිටුවීමට තුඩු දෙන නොවැළැක්විය හැකි සිදුවීම(ම්);
- හැක් කිරීම, පරිගණක වෛරස්, තාක්ෂණික සීරුමාරු හෝ බිඳ වැටීම, වෙබ් අඩවි උත්ශ්රේණි කිරීම්, බැංකු ගැටළු, නීතිමය හෝ රජයේ රෙගුලාසි නිසා ඇති වන තාවකාලික වසා දැමීම් ආදිය මගින් ඇති වන තෙවන පාර්ශ්ව බ්ලොක්චේන් හි සේවා බාධා හෝ ප්රමාද;
- පරිගණක පද්ධතියට හානි වීම, දෝෂ සහිත වීම හෝ සාමාන්යයෙන් ක්රියා කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ඇති වන බ්ලොක්චේන් හි සේවා බාධා හෝ ප්රමාද;
- කර්මාන්තයේ පවතින තාක්ෂණයෙන් පුරෝකථනය කළ නොහැකි හෝ විසඳිය නොහැකි තාක්ෂණික ගැටළු හේතුවෙන් ඇති වන පාඩු;
- තෙවන පාර්ශ්වයේ වරදක් හෝ ප්රමාදයක් හේතුවෙන් ඔබට හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වයකට සිදු වන පාඩු;
- නීති, රෙගුලාසි සහ/හෝ රජයේ නියෝගවල වෙනස්කම් හේතුවෙන් ඔබට හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වවලට සිදු වන හානි;
- අනපේක්ෂිත, නොවැළැක්විය හැකි සහ/හෝ විසඳිය නොහැකි වෛෂයික තත්ත්ව නිසා ඇති වන බලහත්කාරයෙන් සිදු වන සිදුවීම් හේතුවෙන් ඔබට හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්වවලට සිදු වන හානි;
ඉහත සඳහන් හේතු අසාමාන්ය ගනුදෙනු, මිල උච්ඡාවචන, වෙළඳපොළ උච්ඡාවචන, වෙළඳපොළ බාධා සහ වෙනත් විය හැකි අසාමාන්ය තත්ත්වවලට හේතු විය හැකි බව ඔබ වටහා ගෙන එකඟ වේ. මෙහි ඇති අවදානම් හෙළිදරව් කිරීමේ ප්රකාශය විස්තර සහිත හෝ සම්පූර්ණ එකක් නොවන බව සහ විය නොහැකි බව ඔබ පිළිගනී. සැබෑ තත්ත්වයන් මත පදනම්ව MEXC ඔබේ විධාන ක්රියාත්මක කිරීම ප්රතික්ෂේප කළ හැක. තවද, ඉහත සඳහන් ඕනෑම තත්ත්වයක් හේතුවෙන් හෝ ඊට අදාළව සිදු වන කිසිදු හානියක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවන බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ.
විශේෂ සිහිකැඳවීම: අපගේ සේවාවන් භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ විසින්ම එහි ඇති විය හැකි අවදානම් කළමනාකරණය කර ගැනීමට, ඩිජිටල් වත්කම්වල ආයෝජනය කිරීමේ වටිනාකම සහ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට සහ ඔබේ සියලු ආයෝජන අහිමි වීමෙන් සිදු වීමට ඉඩ ඇති මූල්ය අවදානම් දරා ගැනීමට ඔබ එකඟ වී ඇති බවට සලකනු ලැබේ. ඕනෑම ආන්තික වෙළඳාමක් සිදු කිරීමට පෙර ඔබේම මූල්ය තත්ත්වයන් සහ අවදානම් දරා ගැනීමේ ධාරිතාව සැලකිල්ලට ගන්නා බවටත්, ඔබ ඩිජිටල් වත්කම් ආයෝජනයේ අවදානම් පැහැදිලිව හඳුනන බවටත් එකඟ වී ඇති බව සලකනු ලැබේ. ඩිජිටල් වත්කම් භාවිතයෙන් ආන්තික වෙළඳාමේ යෙදෙන විට ඔබ ලාභ ලැබීමට හෝ පාඩු ලැබීමට ඉඩ ඇති බව ඔබට වැටහේ. මෙම ගිවිසුමේ ඇති අවදානම් සිහිකැඳවීමෙහි ඩිජිටල් වත්කම්වල ආන්තික වෙළඳාම හා සම්බන්ධ සියලු අවදානම් ලැයිස්තුගත නොකරයි. මේ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මෙයින් ඔබට උපදෙස් දෙනු ලබන අතර, එවැනි ආයෝජන ඉහළ අවදානම් සහිත විය හැකි බවත්, විචක්ෂණශීලී ආයෝජනයක් නිර්දේශ කරන බවත් සිහිකැඳවනු ලැබේ.
අ) අපගේ වේදිකාවේ ඔබ අපගේ සේවා භාවිත කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේම ආර්ථික තත්ත්වය සහ අදාළ අවදානම් පිළිබඳ ඔබේ දැනුම මත පදනම්ව ඔබේ ස්වේච්ඡා හැසිරීමක් බව ඔබ පිළිගනියි, මේ දෙකම අපට සහ කිසිම තෙවන පාර්ශ්වයකට කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නොවේ.
ආ) අප විසින් ඔබ සමඟ සිදු කරනු ලබන සියලු ගනුදෙනු "ක්රියාත්මක කිරීමට පමණි", "උපදෙස් නොලබන" සහ "පවතින ආකාරයට" යන පදනම මත සිදු වනු ඇත. ඔබ ඔබේ ආයෝජන සඳහා ඔබේ ස්වාධීන විනිශ්චය මත විශ්වාසය තැබිය යුතු අතර ඔබට කිසියම් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ආයෝජන උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස අපෙන් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් නැත. MEXC ඔබට කිසිදු ආයෝජන උපදෙසක් ලබා නොදෙන අතර, ලබා දීමට කිසිදු බැඳීමක් නැත.
අ) MEXC සේවාවේ කාර්ය සාධනය සහතික නොකරන අතර අපගේ සේවාවන් භාවිතා කිරීමේදී ඔබේම නිසි කඩිසරකම පැවැත්වීමේ වගකීම ඔබ සතුය. ඔබ සේවාවන් භාවිතා කිරීමේදී සිදුවන යම් අවදානම් හේතුවෙන් සිදුවන පාඩුවා හෝ වගකීම ඔබ විසින්ම පමණක් දැරිය යුතු අතර MEXC ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් නොදරන බව් ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. DEX වෙළඳාමේ යෙදෙන විට ඔබට අලාභ සිදු විය හැකි බව ඔබ පිළිගන්නා අතර, එවැනි ඕනෑම සහ සියලු අලාභ තනිවම දැරීමට ඔබ එකඟ වේ.
ආ) MEXC ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම, ඔබගේ වගකීම් කිසිවක් ඉටු කිරීමට ඔබ විසින් කරන ලද කිසියම් අපොහොසත් වීමක් හේතුවෙන් අපට සිදු විය හැකි ඕනෑම ආකාරයක හෝ ස්වභාවයක සියලු වගකීම්, පාඩු හෝ වියදම් සඳහා ඔබ වගකිව යුතු බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. ඔබගේ ඇණවුම්වලට අනුකූලව හෝ මෙම ගිවිසුම යටතේ අවසර දී ඇති ආකාරයට, පරිශීලක ගිවිසුම, සහ අප විසින් කලින් කලට ප්රකාශයට පත් කළ හැකි අපගේ සේවාවන් භාවිතයට අදාළ වෙනත් නීති හෝ ගිවිසුමක්.
ඇ) අපගේ සාධාරණ පාලනයෙන් ඔබ්බට හා එහි බලපෑම වළක්වා ගැනීමට අපගේ සාධාරණ පාලනයෙන් ඔබ්බට ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට හෝ කිසියම් හේතුවක් නිසා ඔබට සිදුවන යම් අලාභයක්, වියදම් හෝ වියදම් සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසිදු වගකීමක් නොමැති බව ඔබ එකඟ වන අතර පිළිගනී.
D) MEXC හි සමස්ත වගකීම ඔබෙන් ලැබෙන සේවා ගාස්තු MEXC නොඉක්මවිය යුතු බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ.
මෙම ගිවිසුම ඉංග්රීසියෙන් ලියා ඇත. මෙම ගිවිසුමේ වෙනත් භාෂාවලින් පරිවර්තන ලබා ගත හැකි වුවද, එවැනි පරිවර්තන යාවත්කාලීන හෝ සම්පූර්ණ නොවිය හැක. ඒ අනුව, මෙම ගිවිසුමේ ඉංග්රීසි භාෂා අනුවාදය සහ එහි වෙනත් පරිවර්තන අතර කිසියම් වෙනසක් ඇති වුවහොත්, මෙම ගිවිසුමේ ඉංග්රීසි භාෂා අනුවාදය බලාත්මක වන බවට ඔබ එකඟ වේ.