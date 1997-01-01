MEXC MasterCard
අපි MEXC MasterCard එකක් සඳහා අයදුම් කර ඔබගේ ක්රිප්ටෝ ශේෂය සමඟ එය ඉහළට යමු
අයදුම්කිරීමේ රීති
ගෝලීය පරිභෝජනය
ලොව පුරා ඔබේ ඔන්ලයින් සාප්පු සවාරි සඳහා එය භාවිත කරන්න
ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ක්රිප්ටෝ ශේෂය භාවිතයෙන් පුරවන්න
පියවර 3කින් කාඩ්පතක් නිර්මාණය කරන්න
ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න
MEXC වෙබ් අඩවිය හරහා MasterCard සඳහා ඔන්ලයින් අයදුම් කිරීමට, ඔබ උසස් KYC සම්පූර්ණ කර විදේශ ගමන් බලපත්රය සහ පුද්ගලික ඡායාරූපය ලබා දිය යුතු යි.
ඔන්ලයින් සක්රිය කරන්න
අයදුම්පත අනුමත වූ පසු, ඔබට ඔබේ MEXC MasterCard ඔන්ලයින් සක්රිය කර ඔබේ MEXC ගිණුම හරහා කාඩ්පතට මුදල් පිරවීම කළ හැක.
කාඩ්පත සූදානම්
ඔබේ MEXC MasterCard දැන් සක්රිය කර ඇත. ඔබට පාවිච්චිය සඳහා ඔබේ MEXC MasterCard භාවිත කළ හැක.
වාසි
වඩා සරලයි
ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න, වෙන් කරවා ගැනීමක් අවශ්ය නොවේ.
අතථ්ය කාඩ්පත එකෙණෙහිම භාවිත කළ හැක.
වඩාත් ආරක්ෂිතයි
3D Secure (3DS) ඔබේ ගනුදෙනුවල ආරක්ෂාව සහතික කරයි.
එක් එක් ගනුදෙනුව සඳහා ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ තථ්ය කාලීන ඇඟවීම් ලබා ගන්න, සහ නිරතුරුවම ඔබේ අරමුදල් ගලනය දැන ගන්න.
වඩාත් පහසුයි
මෙම කාඩ්පත MasterCard ජාලය හරහා ලොව පුරා ඔන්ලයින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා සහය දක්වයි.