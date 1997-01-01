පළ කරන්න
වර්ගය සහ ටෝකනය
වර්ගය
ටෝකනය
Fiat වෙළඳාම

මිලදී ගැනීමේ දැන්වීම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ඔබ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි සත්‍යාපනය කරන්න.දැන් සත්‍යාපනය කරන්නහේතුව බලන්න

ගනුදෙනුවේ මිල සහ ප්‍රමාණය
මිල වර්ගය

වෙළඳපොළ යොමු මිල: -- --/undefined
MEXC ඇණවුම් පොත් යොමු මිල: --/undefined

පාවෙන මිල = වෙළඳපොළ මිල × පාවෙන අනුපාතය
වෙළඳපොළ මිල දත්ත මූලාශ්‍රය: --
දැන්වීම් මිල
--/undefined
වෙළඳපොළ යොමු මිල
-- --/
MEXC මිල යොමුව
-- --/
ප්‍රමාණය සහ ගෙවීම් ක්‍රම
දැන්වීම් ප්‍රමාණය
ගැන: -- --
Fiat ශේෂය: 0.0මාරු කිරීම
තනි ගනුදෙනු සීමාව
ඒකකය:--
--
ගැන: -- undefined
උපරිම--
ගැන: -- undefined
ගෙවීම් ක්‍රම
ගෙවීම් ක්‍රම
ඔබට 10ගෙවීම් ක්‍රම දක්වා එකතු කළ හැක.
එක් කරන්න
ඔබට 10ගෙවීම් ක්‍රම දක්වා එකතු කළ හැක.
ගෙවීමේ කාල සීමාව
මිනිත්තු 15
ගැනුම්කරු ගෙවීමේ කාලය තුළ මාරු කිරීම සිදු කර, සම්පූර්ණ කළ පසු [මාරු කිරීම සම්පූර්ණයි, විකුණුම්කරුට දැනුම් දෙන්න] ක්ලික් කළ යුතු යි.
කාල සීමාව ඉක්මවා ගියහොත්, ගනුදෙනුව අවලංගු කෙරෙනු ඇත. ඔබට එක් එක් ගෙවීම් ක්‍රමය සඳහා කාල සීමාව සකස් කළ හැක.
ස්වයංක්‍රීය පිළිතුර
ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිචාරය බලන්න
දැන්වීම්කරුගේ නියම
ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිචාරය බලන්න
තහනම් හැසිරීම: අමතර ගාස්තු අය කිරීම හෝ බාහිර වෙබ් අඩවි හෝ පණිවිඩ වේදිකා බෙදා ගැනීම සපුරා තහනම්ය. ඕනෑම උල්ලංඝනයක් ගිණුම සීමා කිරීම්වලට හේතු විය හැකිය.
වෙළඳාම් අවශ්‍යතා
වෙළඳාම් කිරීම සඳහා පමණ ඉක්මවූ අවශ්‍යතා තිබීම ඔබේ දැන්වීමේ ප්‍රවේශය සීමා කරයි.
උසස් KYC සම්පූර්ණ කරන ලදි
ලියාපදිංදි කාලය දින
කට වැඩි යි
ජංගම දුරකථන සත්‍යාපනය අවශ්‍ය යි
තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම්
ට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවසන් කර ඇත
P2P වෙළඳාම්
කට වඩා සම්පූර්ණ කර ඇත
සම්පූර්ණ කර ඇති P2P ගනුදෙනු ගණන
ට වඩා අඩු ය
තනි පරිශීලකයෙකුට මෙම දැන්වීමෙහි ඇණවුම්
ක් දක්වා සිදු කළ හැක
පුද්ගලික වෙළඳ දැන්වීම
අනුමත කලාපය
පෙරදසුන
