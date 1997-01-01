වර්ගය සහ ටෝකනය
වර්ගය
ගනුදෙනුවේ මිල සහ ප්රමාණය
ප්රමාණය සහ ගෙවීම් ක්රම
දැන්වීම් ප්රමාණය
Fiat ශේෂය: 0.0මාරු කිරීම
ගෙවීම් ක්රම
ගෙවීම් ක්රම
ඔබට 10ගෙවීම් ක්රම දක්වා එකතු කළ හැක.
ඔබට 10ගෙවීම් ක්රම දක්වා එකතු කළ හැක.
ස්වයංක්රීය පිළිතුර
ස්වයංක්රීය ප්රතිචාරය බලන්න
දැන්වීම්කරුගේ නියම
ස්වයංක්රීය ප්රතිචාරය බලන්න
තහනම් හැසිරීම: අමතර ගාස්තු අය කිරීම හෝ බාහිර වෙබ් අඩවි හෝ පණිවිඩ වේදිකා බෙදා ගැනීම සපුරා තහනම්ය. ඕනෑම උල්ලංඝනයක් ගිණුම සීමා කිරීම්වලට හේතු විය හැකිය.
වෙළඳාම් අවශ්යතා
වෙළඳාම් කිරීම සඳහා පමණ ඉක්මවූ අවශ්යතා තිබීම ඔබේ දැන්වීමේ ප්රවේශය සීමා කරයි.
උසස් KYC සම්පූර්ණ කරන ලදි
ලියාපදිංදි කාලය දින
කට වැඩි යි
ජංගම දුරකථන සත්යාපනය අවශ්ය යි
තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම්
ට වැඩි ප්රමාණයක් අවසන් කර ඇත
P2P වෙළඳාම්
කට වඩා සම්පූර්ණ කර ඇත
සම්පූර්ණ කර ඇති P2P ගනුදෙනු ගණන
ට වඩා අඩු ය
තනි පරිශීලකයෙකුට මෙම දැන්වීමෙහි ඇණවුම්
ක් දක්වා සිදු කළ හැක