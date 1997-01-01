නිබන්ධනය අනුගමනය කර 3 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම මුදල් ප්රමාණයක ඔබේ පළමු P2P මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න.
8 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ පළමු මිලදී ගැනීමෙන් දින 7ක් ඇතුළත P2P මිලදී ගැනීම් සඳහා අවම වශයෙන් USDT 100 ක් රැස් කරන්න.
1 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීමට ඕනෑම මුදල් ප්රමාණයක තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාමක් සම්පූර්ණ කරන්න.
3 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම මුදල් ප්රමාණයක අනාගත වෙළඳාමක් සම්පූර්ණ කරන්න.
MEXC හි ලියාපදිංචි වීමට මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න. ලියාපදිංචි වී දින 7ක් ඇතුළත ඔබේ මිතුරා P2P මිලදී ගැනීම් සඳහා USDT 100 ක් රැස් කර ගන්නේ නම්, ඔබට සහ ඔබේ මිතුරාට 5 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවක් ලැබෙනු ඇත.
නව පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳ ගමන ආරම්භ කිරීම සඳහා 10,000 USDT ප්රතිලාභ සංචිතයක් බෙදා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබේ.