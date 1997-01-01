bannerP2P නව පරිශීලක කාර්යයන්

පහසුවෙන් 20 USDT අගුළු ඇරීම

P2P මිලදී ගැනීමේ කාර්යයන්

3
USDT

ඔබේ පළමු P2P මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න

නිබන්ධනය අනුගමනය කර 3 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක ඔබේ පළමු P2P මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න.

8
USDT

P2P මිලදී ගැනීම්වලදී 100 USDT රැස් කරන්න

8 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ පළමු මිලදී ගැනීමෙන් දින 7ක් ඇතුළත P2P මිලදී ගැනීම් සඳහා අවම වශයෙන් USDT 100 ක් රැස් කරන්න.

වෙළඳ කාර්යයන්

1
USDT

ඔබේ පළමු තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාම සම්පූර්ණ කරන්න

1 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීමට ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳාමක් සම්පූර්ණ කරන්න.

3
USDT

පළමු අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම සම්පූර්ණ කරන්න

3 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක අනාගත වෙළඳාමක් සම්පූර්ණ කරන්න.

වඩාත් ආකර්ෂණීය කාර්යයන්

5
USDT

ත්‍යාග බෙදා ගැනීමට මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න

MEXC හි ලියාපදිංචි වීමට මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න. ලියාපදිංචි වී දින 7ක් ඇතුළත ඔබේ මිතුරා P2P මිලදී ගැනීම් සඳහා USDT 100 ක් රැස් කර ගන්නේ නම්, ඔබට සහ ඔබේ මිතුරාට 5 USDT අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලැබෙනු ඇත.

10,000
USDT

[New User Exclusive] 10,000 USDT බෙදා ගන්න

නව පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳ ගමන ආරම්භ කිරීම සඳහා 10,000 USDT ප්‍රතිලාභ සංචිතයක් බෙදා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබේ.

සිදුවීම් රීති

  1. එක් එක් කාර්යය සඳහා නිල් පැහැති බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් සහභාගිවන්නන් කාර්යය සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. පරිශීලකයින්ට සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ ඕනෑම වේලාවක කාර්යය සම්පූර්ණ කර ත්‍යාග උපයා ගැනීමට හැකි ය. කාර්යයක් සම්පූර්ණ කිරීමට භාවිත කරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම ක්‍රමයක් අවලංගු ලෙස සලකනු ලැබේ.
  2. මෙම සිදුවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ RUB, VND, UAH, INR සහ MYR වලින් සිදු කරන වෙළඳාම් පමණි.
  3. කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් දින 14ක් ඇතුළත ත්‍යාග සතිපතා බෙදාහරිනු ලැබේ. වෙබ් අඩවියේ හෝ යෙදුමේ [පසුමිබි] - [Futures] වෙත පිවිසීමෙන් සහ සැරිසැරීමෙන් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රසාද දීමනාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.
  4. [P2P ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමේ කාර්යය] ත්‍යාගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සහභාගිවන්නන් අවම වශයෙන් එක් [වෙළඳාම් කාර්යය]ක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
  5. ප්‍රසාද දීමනා භාවිත කළ හැක්කේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම සඳහා පමණි. ප්‍රසාද දීමනාව භාවිතයෙන් කරන වෙළඳාමෙන් ලැබෙන ලාභය ආපසු ලබා ගත හැකි අතර, ප්‍රසාද දීමනාවම ආපසු ලබා ගත නොහැකිය.
  6. ප්‍රසාද දීමනාව වෙළඳාම සඳහා ආන්තිකය ලෙස භාවිත කළ හැකි අතර, වෙළඳාම් ගාස්තු හෝ අරමුදල් ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා මෙන්ම වෙළඳ අලාභ පියවීමටද භාවිත කළ හැකිය.
  7. ප්‍රසාද දීමනාව උපරිම වශයෙන් දින 30 ක් සඳහා වලංගු වේ. භාවිතයට නොගත් ඕනෑම ප්‍රසාද දීමනාවක් කල් ඉකුත් වූ පසු ස්වයංක්‍රීයව අවලංගු වනු ඇත. මේ හා සම්බන්ධ විය හැකි ඈවර කිරීමේ අවදානම පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.
  8. සියලු සහභාගී වන පරිශීලකයින් MEXC සේවා කොන්දේසි දැඩිව පිළිපැදිය යුතුය. තොග ගිණුම් සෑදීම, ස්වයං ගනුදෙනු කිරීම හෝ නීති විරෝධී, වංචනික හෝ හානිකර අරමුණුවලට අදාළ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව, සිදුවීම අතරතුර වංක හෝ අපවාදාත්මක ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන ඕනෑම සහභාගිවන්නෙකු නුසුදුස්සකු කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
  9. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවක නියමයන් සහ කොන්දේසි අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ සිදුවීම වෙනස් කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට MEXC හට අයිතිය ඇත.