පාස්කු උත්සවය තැන්පතු උත්සවය
6,666 USDT
බෙදා ගැනීමට තරඟ කරන්න
කාඩ්පත, බැංකු මාරුව හෝ ෆියට් තැන්පතුව හරහා තැන්පත් කරන ඉහළම පරිශීලකයින් 100 ත්යාග සංචිතය බෙදා ගනී
මගේ ත්යාග
--
මගේ තත්ත්වය
--
තැන්පතු ප්රමාණය (USDT)
--
ආරාධිතයන්ගේ තැන්පතු මුදල (USDT)
--
සම්මාන පරීක්ෂා කරන්න
නව පරිශීලක අභියෝගය
සමුච්චිත තැන්පතු කොටස
6,666 USDT
අනුව ඉහළම පරිශීලකයින් 100
දැන් තැන්පත් කරන්න
උදව් කිරීමට මිතුරන්ට ආරාධනා කරන්න
(ඔබේ ආරාධිතයන්ගේ තැන්පතු මුදලින් 10% ක් ඔබේ ප්රමුඛ පුවරු ලකුණු සඳහා ගණන් ගනු ඇත)
යොමු කිරීම් ඉතිහාසය
අමතර ත්යාග තිබේ
එක් එක් ආරාධිතයා සඳහා 0 USDT, උපරිම 0 USDT දක්වා වන ලෙස උපයන්න.
බෙදා ගන්න
සමුච්චිත තැන්පතු ප්රමුඛ පුවරුව
ශ්රේණිගත කිරීම
UID
තැන්පතු ප්රමාණය (USDT)
ආරාධිතයන්ගේ තැන්පතු මුදල (USDT)
ත්යාගය
වැඩිදුර දත්ත නොමැත
සිදුවීම් රීති
1.
නැව්ගත කිරීමේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපි ජයග්රාහකයින් ඊමේල් මගින් සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු.
2.
සිදුවීම අවසන් වූ පසු සුදුසුකම් තහවුරු කරනු ඇත. ස්ථාන අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැති පරිශීලකයින් ත්යාග සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.
3.
මෙම අවස්ථාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ බැංකු කාඩ්පත්/ක්රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරු කිරීම් හෝ fiat තැන්පතු කාර්යයන් හරහා කරන ලද තැන්පතු පමණි.
4.
නව පරිශීලකයින් යනු සිදුවීම ආරම්භ වූ පසු පළමු වරට MEXC හි ලියාපදිංචි වූ අයයි.
5.
බැංකු කාඩ්පත්/ක්රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරු කිරීම් හෝ fiat තැන්පතු කාර්යයන් භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද වලංගු ආරාධිතයන්ගේ තැන්පතු ප්රමාණය, තැන්පතු අවස්ථාවේදී අදාළ USDT අගයට පරිවර්තනය කර ඔබේ ප්රමුඛ පුවරුවේ ලකුණු වෙත ගණන් කරනු ලැබේ.
6.
MEXC සියලු පරිශීලකයින් දැඩි ලෙස සමාලෝචනය කරනු ඇත. ගිණුම් ලියාපදිංචිය හෝ ක්රියාකාරකම් සඳහා ස්ක්රිප්ට්, බොට්ස්, නැවත නැවත ක්රියා කිරීම හෝ ස්වයංක්රීයකරණය වැනි තාක්ෂණික ක්රමවල ඕනෑම භාවිතයක් ක්ෂණික නුසුදුස්සකු වීමට හේතු වේ. ලියාපදිංචියේ හෝ සහභාගීත්වයේ නිශ්චිත අවධිවලදී පමණක් නුසුදුසු ක්රම භාවිත කළද මෙම රීතිය අදාළ වේ. මීට අමතරව, විශේෂයෙන් "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," හෝ "MEXC OTC" වැනි මූලපද සමඟ නොමඟ යවන SEO ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන පරිශීලකයින් ද සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සකු වනු ඇත.
7.
මෙම රීති බලාත්මක වනු ඇත. ද්වේෂසහගත හැසිරීම් හෝ වේදිකාව අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම වැනි අවස්ථාවල දී, සිද්ධියේ නියමයන් සමාලෝචනය කර පරිශීලකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ වත්කම්වලට එරෙහිව අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය MEXC සතු වේ.
8.
සියලු සහභාගිවන්නන් MEXC හි සේවා නියමවලට දැඩි ලෙස අනුගත විය යුතුය. බහු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ නීතිවිරෝධී හෝ වංචනික අරමුණුවලට අදාළ වෙනත් ක්රියාකාරකම් ඇතුළුව, සිදුවීම අතරතුර වංචනික හෝ අපවාදාත්මක හැසිරීම්වල යෙදෙන ඕනෑම පරිශීලකයෙකු නුසුදුස්සකු කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
9.
මෙම නියම සඳහා අවසාන අර්ථ නිරූපණ අයිතිය MEXC සතුය. මෙම නියම සංශෝධනය කළ හැකි බව, හෝ පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සිදුවිම අවලංගු කළ හැකි බව සලකන්න. මෙම නියම සහ සිදුවීම් විස්තර නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමෙන් දැනුවත්ව සිටින්න.
10.
මෙම නියම MEXC පරිශීලක ගිවිසුමේ සහ රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ අනිවාර්ය කොටසකි. මෙම නියම සහ MEXC පරිශීලක ගිවිසුම හෝ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය අතර කිසියම් ගැටුමක් ඇති වුවහොත්, මෙම නියම බලපැවැත්වෙනු ඇත.