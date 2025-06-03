කාඩ්පත් ගෙවීම් සැණකෙළිය
වෙළඳ ගාස්තුවලින් 50% ක වට්ටමක් භුක්ති විඳින්න:
300 USDT
දිනා ගැනීමට සතිපතා තරඟ කරන්න!
ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් මිලදී ගැනීම් සඳහා සීමා වේ. ඉහළම පරිශීලකයින් 10 දෙනා ත්යාග සංචිතය බෙදා ගනු ඇත.
මගේ ත්යාග(USDT)
--
මගේ තත්ත්වය
--
තැන්පතු ප්රමාණය (USDT)
0
සම්මාන පරීක්ෂා කරන්න
සමුච්චිත තැන්පතු ප්රමුඛ පුවරුව
ශ්රේණිගත කිරීම
UID
තැන්පතු ප්රමාණය (USDT)
ත්යාගය
වැඩිදුර දත්ත නොමැත
සිදුවීම් රීති
1.
මෙම සිදුවීම KYC සත්යාපනය සම්පූර්ණ කළ පරිශීලකයින්ට පමණක් විවෘත වේ. ඔබට ඔබේ සත්යාපන තත්ත්වය
මෙහිදී
පරීක්ෂා කළ හැකිය.
2.
සිදුවීම අවසන් වූ පසු සුදුසුකම් තහවුරු කරනු ඇත. ස්ථාන අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැති පරිශීලකයින් ත්යාග සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.
3.
බැංකු කාඩ්පත් හෝ ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතයෙන් කරන ලද තැන්පතු පමණක් සිදුවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
4.
MEXC සියලු පරිශීලකයින් දැඩි ලෙස සමාලෝචනය කරනු ඇත. ගිණුම් ලියාපදිංචිය හෝ ක්රියාකාරකම් සඳහා ස්ක්රිප්ට්, බොට්ස්, නැවත නැවත ක්රියා කිරීම හෝ ස්වයංක්රීයකරණය වැනි තාක්ෂණික ක්රමවල ඕනෑම භාවිතයක් ක්ෂණික නුසුදුස්සකු වීමට හේතු වේ. ලියාපදිංචියේ හෝ සහභාගීත්වයේ නිශ්චිත අවධිවලදී පමණක් නුසුදුසු ක්රම භාවිත කළද මෙම රීතිය අදාළ වේ. මීට අමතරව, විශේෂයෙන් "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," හෝ "MEXC OTC" වැනි මූලපද සමඟ නොමඟ යවන SEO ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන පරිශීලකයින් ද සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සකු වනු ඇත.
5.
මෙම රීති බලාත්මක වනු ඇත. ද්වේෂසහගත හැසිරීම් හෝ වේදිකාව අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම වැනි අවස්ථාවල දී, සිද්ධියේ නියමයන් සමාලෝචනය කර පරිශීලකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ වත්කම්වලට එරෙහිව අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය MEXC සතු වේ.
6.
සෑම සිදුවීම් චක්රයක්ම අවසන් වී ව්යාපාරික දින 7 ක් ඇතුළත ත්යාග බෙදා හරිනු ලබන අතර අවසාන ශ්රේණිගත කිරීම් මත පදනම්ව වෙන් කරනු ලැබේ.
7.
සියලු සහභාගිවන්නන් MEXC හි සේවා නියමවලට දැඩි ලෙස අනුගත විය යුතුය. බහු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ නීතිවිරෝධී හෝ වංචනික අරමුණුවලට අදාළ වෙනත් ක්රියාකාරකම් ඇතුළුව, සිදුවීම අතරතුර වංචනික හෝ අපවාදාත්මක හැසිරීම්වල යෙදෙන ඕනෑම පරිශීලකයෙකු නුසුදුස්සකු කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
8.
මෙම නියම සඳහා අවසාන අර්ථ නිරූපණ අයිතිය MEXC සතුය. මෙම නියම සංශෝධනය කළ හැකි බව, හෝ පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සිදුවිම අවලංගු කළ හැකි බව සලකන්න. මෙම නියම සහ සිදුවීම් විස්තර නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමෙන් දැනුවත්ව සිටින්න.
9.
මෙම නියම MEXC පරිශීලක ගිවිසුමේ සහ රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ අනිවාර්ය කොටසකි. මෙම නියම සහ MEXC පරිශීලක ගිවිසුම හෝ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය අතර කිසියම් ගැටුමක් ඇති වුවහොත්, මෙම නියම බලපැවැත්වෙනු ඇත.