JPY ක්රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමේ කානිවල්
සෑම සතියකම 300 USDT දිනා ගැනීමට ප්රමුඛ පුවරුවට නගින්න—නව පරිශීලකයින්ට අමතර 10 USDT ත්යාගයක් ලබා ගත හැකිය!
සියලු පරිශීලකයින්ට සතිපතා මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ත්යාග සඳහා තරඟ කළ හැකිය. නව පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ පළමු ක්රිප්ටෝ මිලදී ගැනීමේදී 10 USDT එයාර්ඩ්රොප් එකකට හිමිකම් කීමට හැකිය!
සිදුවීම් රීති
1.
මෙම සිදුවීම KYC සත්යාපනය සම්පූර්ණ කළ පරිශීලකයින්ට පමණක් විවෘත වේ. ඔබට ඔබේ සත්යාපන තත්ත්වය
මෙහිදී
පරීක්ෂා කළ හැකිය.
2.
ක්රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත් හෝ බැංකු මාරුව හරහා JPY භාවිතයෙන් ක්රිප්ටෝ මිලදී ගන්නා පරිශීලකයින්ට පමණක් මෙම සිදුවීම විවෘත වේ.
3.
නව පරිශීලකයින් යනු MEXC හි කිසිදා කිසිදු තැන්පතුවක් සිදු කර නොමැති අයයි. 10 USDT ලබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් 100 USDT කට සමාන ඔබේ පළමු ක්රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න. පළමුව පැමිණෙන අයට පළමුව සේවා සපයන පදනම මත, පළමු පරිශීලකයින් 400 දෙනාට ත්යාග සීමා වේ.
4.
සෑම සතියකම, පරිශීලකයින් ක්රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත් හෝ බැංකු මාරුව හරහා JPY හි සිදු කරන ලද මුළු ක්රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම් මත පදනම්ව ශ්රේණිගත කරනු ලබන අතර, එම මුදල එහි USDT සමාන අගයට පරිවර්තනය වේ. ඉහළම පරිශීලකයින් 10 දෙනාට පහත පරිදි මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ත්යාග ලැබෙනු ඇත: 1වන ස්ථානයට 300 USDT; 2වන–3වන, එක් එක් ස්ථානයට 150 USDT බැගින්; සහ 4වන–10වන, එක් එක් ස්ථානයට 50 USDT බැගින් ලැබෙනු ඇත. මිලදී ගැනීමේ ප්රමාණ සම වූ විට, ගනුදෙනු ගණන අනුව ශ්රේණිගත කිරීම් තීරණය කරනු ලබන අතර, ගනුදෙනු වැඩියෙන් සිදු කර ඇති පරිශීලකයින් වඩා ඉහළින් ශ්රේණිගත කරනු ලැබේ.
5.
සිදුවීම අවසන් වූ පසු සුදුසුකම් තහවුරු කරනු ඇත. ස්ථාන අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැති පරිශීලකයින් ත්යාග සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.
6.
MEXC සියලු පරිශීලකයින් දැඩි ලෙස සමාලෝචනය කරනු ඇත. ගිණුම් ලියාපදිංචිය හෝ ක්රියාකාරකම් සඳහා ස්ක්රිප්ට්, බොට්ස්, නැවත නැවත ක්රියා කිරීම හෝ ස්වයංක්රීයකරණය වැනි තාක්ෂණික ක්රමවල ඕනෑම භාවිතයක් ක්ෂණික නුසුදුස්සකු වීමට හේතු වේ. ලියාපදිංචියේ හෝ සහභාගීත්වයේ නිශ්චිත අවධිවලදී පමණක් නුසුදුසු ක්රම භාවිත කළද මෙම රීතිය අදාළ වේ. මීට අමතරව, විශේෂයෙන් "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," හෝ "MEXC OTC" වැනි මූලපද සමඟ නොමඟ යවන SEO ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන පරිශීලකයින් ද සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සකු වනු ඇත.
7.
මෙම රීති 0 බලාත්මක වනු ඇත. ද්වේෂසහගත හැසිරීම් හෝ වේදිකාව අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම වැනි අවස්ථාවල දී, සිද්ධියේ නියමයන් සමාලෝචනය කර පරිශීලකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ වත්කම්වලට එරෙහිව අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය MEXC සතු වේ.
8.
සෑම සිදුවීම් චක්රයක්ම අවසන් වී ව්යාපාරික දින 7 ක් ඇතුළත ත්යාග බෙදා හරිනු ලබන අතර අවසාන ශ්රේණිගත කිරීම් මත පදනම්ව වෙන් කරනු ලැබේ.
9.
සියලු සහභාගිවන්නන් MEXC හි සේවා නියමවලට දැඩි ලෙස අනුගත විය යුතුය. බහු ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ නීතිවිරෝධී හෝ වංචනික අරමුණුවලට අදාළ වෙනත් ක්රියාකාරකම් ඇතුළුව, සිදුවීම අතරතුර වංචනික හෝ අපවාදාත්මක හැසිරීම්වල යෙදෙන ඕනෑම පරිශීලකයෙකු නුසුදුස්සකු කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
10.
මෙම නියම සඳහා අවසාන අර්ථ නිරූපණ අයිතිය MEXC සතුය. මෙම නියම සංශෝධනය කළ හැකි බව, හෝ පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සිදුවිම අවලංගු කළ හැකි බව සලකන්න. මෙම නියම සහ සිදුවීම් විස්තර නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමෙන් දැනුවත්ව සිටින්න.
11.
මෙම නියම MEXC පරිශීලක ගිවිසුමේ සහ රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ අනිවාර්ය කොටසකි. මෙම නියම සහ MEXC පරිශීලක ගිවිසුම හෝ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය අතර කිසියම් ගැටුමක් ඇති වුවහොත්, මෙම නියම බලපැවැත්වෙනු ඇත.