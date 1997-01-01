අවසන් විය
සහභාගී වන ආකාරය
නිශ්චිත ක්රම හරහා සිදු තැන්පතු කරන්න
සාර්ථක තැන්පතුවක් මත සමාන වටිනාකමකින් යුත් අනාගත ගනුදෙනු ස්ථානයක් ලබා ගන්න.
ක්රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්
Fiat තැන්පතුව
බැංකු මාරුව
අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවකට හිමිකම් කියන්න සහ ස්ථානයක් විවෘත කරන්න
ගෙවීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, ඔබේ අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනාවට හිමිකම් කියන්න සහ ස්ථානයක් විවෘත කරන්න ඔබට වෙළඳ යුගලය සහ දිශාව තෝරා ගත හැකිය.
සිදුවීම් රීති
ත්යාග බෙදා හැරීමේ රීති
• ක්රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත, බැංකු මාරුව හෝ ෆියට් තැන්පතු හරහා කරන ලද ෆියට් තැන්පතු පමණක් සුදුසුකම් ලබයි. තෙවන පාර්ශ්ව ගෙවීම් සහ අභ්යන්තර මාරු කිරීම් සඳහා සහය නොදක්වයි.
• ඇණවුම සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාවේදී (ඇණවුම ලබා දෙන අවස්ථාවේදී නොව) USDT සමාන අගය මත පදනම්ව ත්යාග USDT බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
• ත්යාග බෙදා හැරීම අවසන් වන්නේ:
• සිදුවීමට සහභාගී වීමට, අවම ඇණවුම් මුදල 100 USDT වඩා වැඩි විය යුතුය.
• ත්යාගයට හිමිකම් කීමට අවම අනාගත ඇණවුම් මුදල සපුරාලිය යුතුය. මෙම අවශ්යතාව සපුරා නොමැති නම් හිමිකම් පෑම අසාර්ථක වනු ඇත.
• හිමිකම් පෑමෙන් පසු, පරිශීලකයින්ට තැන්පතුවෙන් 2% කට සමාන ප්රසාද දීමනාවක් (උපරිම 500 USDT) ලැබෙනු ඇත, එය USDT-M Futures යුගල හයෙන් එකක වෙළඳපොළ මිලට හුදකලා ආන්තික ප්රකාරයේ ස්ථානයක් ස්වයංක්රීයව විවෘත කරනු ඇත.
• එකම යුගලයේ විවෘත ස්ථාන හෝ පොරොත්තු ඇණවුම් ඇති පරිශීලකයින්ට හිමිකම් පෑමට නොහැකිය. හිමිකම් පෑමට පෙර ඔබේ Futures පසුම්බිය පරීක්ෂා කරන්න.
අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනා භාවිත රීති
1. ප්රසාද දීමනාව භාවිත කළ හැක්කේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම සඳහා පමණි. ප්රසාද දීමනාවෙන් ලැබෙන ලාභ ආපසු ලබා ගත හැකි නමුත්, ප්රසාද දීමනාවම ආපසු ලබා ගත නොහැකිය.
2. ප්රසාද දීමනාව ආන්තිකය ලෙස භාවිත කළ හැකි අතර, වෙළඳ ගාස්තු, අලාභ සහ අරමුදල් ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා ද භාවිත කළ හැකිය.
3. ප්රසාද දීමනාව සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කිරීමට පෙර කිසියම් වත්කමක් අනාගත ගනුදෙනු ගිණුමෙන් පිටතට මාරු කළහොත්, ඉතිරි ප්රසාද දීමනාව අහිමි වනු ඇත.
4. ප්රසාද දීමනාව උපරිම දින 5 ක් සඳහා වලංගු වේ. භාවිතයට නොගත් කිනම් හෝ ප්රසාද දීමනාවක් දින 5 කට පසු 23:59:59 (UTC+8) ට අවලංගු කෙරේ. මෙම කාල සීමාව තුළ ඈවර කිරීමේ අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.
සත්යාපන රීති
1. පරිශීලකයින් තමන්ගේම ගෙවීම් ක්රමයක් භාවිතා කර තැන්පත් කළ යුතුය. බැංකු මාරුව හරහා සිදු කරන තැන්පතු සඳහා, යොමු කේතය නිවැරදිව ඇතුළත් කර ඇති බවට සහතික වන්න.
2. MEXC සියලු පරිශීලකයින් සඳහා දැඩි සත්යාපන ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරයි. ඉලෙක්ට්රොනික ස්ක්රිප්ට්, බොට්ස්, පුනරාවර්තන මෙහෙයුම් හෝ ස්වයංක්රීය ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීම් ඇතුළුව—නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවන ඕනෑම තාක්ෂණික හැසිරවීමක් භාවිතා කිරීම—වහාම නුසුදුස්සකු වීමට හේතු වනු ඇත. ලියාපදිංචි වීමේ හෝ සහභාගී වීමේ නිශ්චිත අවස්ථාවලදී පමණක් එවැනි ක්රම භාවිතා කළත්, මෙම ප්රතිපත්තිය දැඩි ලෙස අදාළ වේ. තවද, "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," හෝ "MEXC OTC" වැනි මූලපද ඉලක්ක කරගත් SEO භාවිතයන් නොමඟ යවන සුළු ලෙස භාවිතා කරන පරිශීලකයින් ද මෙම සිදුවීමට නුසුදුස්සකු වනු ඇත.
3. මෙම සිදුවීමේ අවසාන නියම අර්ථකථනය කිරීමේ සහ ද්වේෂසහගත ක්රියාකාරකම් හෝ වේදිකා අපයෝජනයට එරෙහිව සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය MEXC සතු වේ.
4. සියලු සහභාගී වන පරිශීලකයින් MEXC සේවා කොන්දේසි දැඩිව පිළිපැදිය යුතුය. ගිණුම් කිහිපයක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ නීති විරෝධී හෝ වංචනික අරමුණුවලට අදාළ ඕනෑම ක්රියාකාරකමක නියැලීම ඇතුළුව, සිදුවීම අතරතුර වංචනික හෝ අපයෝජන ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන පරිශීලකයින් නුසුදුස්සන් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
5. මෙම නියම සඳහා අවසාන අර්ථකථන අයිතිය MEXC සතුය. මෙම නියම සංශෝධනය කළ හැකි බව, හෝ පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සිදුවිම අවලංගු කළ හැකි බව සලකන්න. නවතම සිදුවීම් නියම පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටීමට පරිශීලකයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ.
6. මෙම නියම MEXC පරිශීලක ගිවිසුමේ සහ රහස්යතා ප්රතිපත්තියේ අනිවාර්ය කොටසක් ලෙස සලකනු ලබන්නේය. කිසියම් ගැටුමකදී, මෙම නියම ප්රමුඛතාව ගත යුතුය.