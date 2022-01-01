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Выпуск 18

Мои голоса

Правила голосования:

1. Для голосования будут использоваться токены MX. Пользователи могут голосовать столько раз, сколько захотят в течение периода голосования. Количество голосов для каждого пользователя не ограничено.

2. Токены MX, использованные для голосования, будут заморожены до окончания периода голосования или продления. Пользователи не смогут торговать или переводить замороженные токены, но они по-прежнему смогут участвовать в мероприятиях M-Day и SpaceM.

Примечание: MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации голосования.

DFD

DFD

Количество голосов: 173,603 голосов

MCB

MCB

Количество голосов: 55,959 голосов

HZN

HZN

Количество голосов: 40,702 голосов

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