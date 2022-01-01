Правила голосования:

1. Для голосования будут использоваться токены MX. Пользователи могут голосовать столько раз, сколько захотят в течение периода голосования. Количество голосов для каждого пользователя не ограничено.

2. Токены MX, использованные для голосования, будут заморожены до окончания периода голосования или продления. Пользователи не смогут торговать или переводить замороженные токены, но они по-прежнему смогут участвовать в мероприятиях M-Day и SpaceM.

Примечание: MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации голосования.