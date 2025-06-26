R0AR TOKEN (1R0R)
Закончено
Первичный листинг
Стадия размещения завершена
00
дн
:
00
ч
:
00
мин
:
00
сек
Общий призовой фонд
50 000USDT
50 00050 000USDTUSDT
Всего размещено
-- MX
Общее вложенное количество
-- MX
Стадия размещения завершена
00
дн
00
ч
00
мин
00
сек

  • Начало размещения MX

    2025-06-26 20:00

  • Окончание размещения MX

    2025-06-27 19:50
  • Аирдроп токенов
    2025-06-27 20:00 - 2025-06-27 21:00
  • Время листинга
    2025-06-27 22:00
1. Критерии размещения MX
1. Критерии размещения MX

История снимков

До 2025-10-06 11:04
Мое уже действительное общее количество
0 MX
Мой расчетный коэффициент вложения--
2. Сведения о вложении MX
2. Сведения о вложении MX
  • Мое фактическое вознаграждение
    Мое фактическое вознаграждение
    -- USDT
  • Мое предполагаемое вознаграждение
    Мое предполагаемое вознаграждение
    -- USDT
  • Мое вложенное количество
    Мое вложенное количество
    -- MX
  • Мое действительное вложение
    Мое действительное вложение
    -- MX

Мероприятие завершено

Процесс расчета завершен. Если вы успешно участвовали в этом событии, перейдите на страницу «История наград», чтобы узнать подробности о своих вознаграждениях, и загляните в свой спотовый счет, чтобы проверить, получили ли вы аирдропы токенов!

  • Торговля 1R0R/USDT

Механизм уровней MX

Уровень событияУсловия повышения уровняКоэффициент вложения
V125Удержание MX500 0001
V2Пригласите 1 действительного приглашенного1,5
V3Пригласите 2 действительных приглашенных1,55
V4Пригласите 3 действительных приглашенных1,6
V5Пригласите 4 действительных приглашенных1,65
V6Пригласите 5 действительных приглашенных1,7
V7Пригласите 6 действительных приглашенных1,75

Описание правил

Чем больше MX токенов вы разместите в событие и чем больше действительных приглашенных успешно пригласите, тем выше будет ваш коэффициент удержания и тем больше доля вознаграждений.

Пример: предположим, что в событии участвуют два участника, A и B.

A вносит 2 999 MX без действительных приглашенных, поэтому его коэффициент удержания равен 1.

B вносит 3 000 MX и имеет 2 действительных приглашенных, поэтому его коэффициент удержания равен 1,55.

Расчет вознаграждения для A:

2 999 * 1 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)

Расчет вознаграждения для B:

3 000 * 1,55 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)

R0AR TOKEN (1R0R)
Информация о проекте
R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.
Детали проекта

Общее количество токенов

10 000 000 000 1R0R

Тип токена

ERC-20

Всего наград

50 000 USDT

Адрес контракта

https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea

Количество голосов

25 MX - 500 000 MX

Правила мероприятия
1. Если пользователь соответствует критериям участия в мероприятии, он может разместить MX, чтобы выиграть бесплатный аирдроп.
2. Пользователи должны совершить хотя бы одну фьючерсную сделку (без ограничений по торговой паре или сумме) перед участием в событии Kickstarter.
3. Система сделает снэпшот количества активных приглашенных пользователей (действует в течение 30 дней) и обновит уровень на следующий день. Пользователи могут проверить коэффициент уровня своего аккаунта на странице события.
Механизм размещения
Пользователи могут разместить вложение в зависимости от максимального количества размещения. Успешные вложения будут использоваться только для расчета вознаграждения, и ни один MX не будет заморожен.
Награды
Сумма награды = Текущее вложенное количество пользователя / Вложенное количество всех пользователей * Общий призовой фонд. Награды будут отправлены на спотовый счет пользователя после окончания мероприятия.
Предупреждение о рисках
1. В некоторых проектах могут быть дефекты с точки зрения технологий, эксплуатации и других аспектов. Пожалуйста, участвуйте с осторожностью после полного понимания проекта.
2. Цена проекта, за который вы проголосовали, может испытывать значительные колебания из-за рыночных условий или других подобных причин.
3. Вы не сможете полностью или частично отказаться от участия в проекте из-за лежащей в основе проекта технологии или причин, связанных с платформой MEXC.
4. Если один пользователь в совокупности инвестирует более 100 000 MX через несколько аккаунтов, связанные аккаунты могут запустить механизмы контроля рисков платформы. Просим вас действовать с осторожностью.