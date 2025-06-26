История снимков
- Мое фактическое вознаграждениеМое фактическое вознаграждение-- USDT
- Мое предполагаемое вознаграждениеМое предполагаемое вознаграждение-- USDT
- Мое вложенное количествоМое вложенное количество-- MX
- Мое действительное вложениеМое действительное вложение-- MX
Мероприятие завершено
Процесс расчета завершен. Если вы успешно участвовали в этом событии, перейдите на страницу «История наград», чтобы узнать подробности о своих вознаграждениях, и загляните в свой спотовый счет, чтобы проверить, получили ли вы аирдропы токенов!
- Торговля 1R0R/USDT
Механизм уровней MX
|Уровень события
|Условия повышения уровня
|Коэффициент вложения
|V1
|25 ≤ Удержание MX ≤ 500 000
|1
|V2
|Пригласите 1 действительного приглашенного
|1,5
|V3
|Пригласите 2 действительных приглашенных
|1,55
|V4
|Пригласите 3 действительных приглашенных
|1,6
|V5
|Пригласите 4 действительных приглашенных
|1,65
|V6
|Пригласите 5 действительных приглашенных
|1,7
|V7
|Пригласите 6 действительных приглашенных
|1,75
Описание правил
Чем больше MX токенов вы разместите в событие и чем больше действительных приглашенных успешно пригласите, тем выше будет ваш коэффициент удержания и тем больше доля вознаграждений.
Пример: предположим, что в событии участвуют два участника, A и B.
A вносит 2 999 MX без действительных приглашенных, поэтому его коэффициент удержания равен 1.
B вносит 3 000 MX и имеет 2 действительных приглашенных, поэтому его коэффициент удержания равен 1,55.
Расчет вознаграждения для A:
2 999 * 1 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)
Расчет вознаграждения для B:
3 000 * 1,55 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)
Общее количество токенов
10 000 000 000 1R0R
Тип токена
ERC-20
Всего наград
50 000 USDT
Количество голосов
25 MX - 500 000 MX
2. Цена проекта, за который вы проголосовали, может испытывать значительные колебания из-за рыночных условий или других подобных причин.
3. Вы не сможете полностью или частично отказаться от участия в проекте из-за лежащей в основе проекта технологии или причин, связанных с платформой MEXC.
4. Если один пользователь в совокупности инвестирует более 100 000 MX через несколько аккаунтов, связанные аккаунты могут запустить механизмы контроля рисков платформы. Просим вас действовать с осторожностью.