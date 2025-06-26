Процесс расчета завершен. Если вы успешно участвовали в этом событии, перейдите на страницу «История наград», чтобы узнать подробности о своих вознаграждениях, и загляните в свой спотовый счет, чтобы проверить, получили ли вы аирдропы токенов!

Пример: предположим, что в событии участвуют два участника, A и B.

Чем больше MX токенов вы разместите в событие и чем больше действительных приглашенных успешно пригласите, тем выше будет ваш коэффициент удержания и тем больше доля вознаграждений.

R0AR TOKEN (1R0R)

Информация о проекте

R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.

Детали проекта

Общее количество токенов 10 000 000 000 1R0R Тип токена ERC-20 Всего наград 50 000 USDT Адрес контракта https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Количество голосов 25 MX - 500 000 MX

Правила мероприятия

1. Если пользователь соответствует критериям участия в мероприятии, он может разместить MX, чтобы выиграть бесплатный аирдроп. 2. Пользователи должны совершить хотя бы одну фьючерсную сделку (без ограничений по торговой паре или сумме) перед участием в событии Kickstarter. 3. Система сделает снэпшот количества активных приглашенных пользователей (действует в течение 30 дней) и обновит уровень на следующий день. Пользователи могут проверить коэффициент уровня своего аккаунта на странице события.

Механизм размещения

Пользователи могут разместить вложение в зависимости от максимального количества размещения. Успешные вложения будут использоваться только для расчета вознаграждения, и ни один MX не будет заморожен.

Награды

Сумма награды = Текущее вложенное количество пользователя / Вложенное количество всех пользователей * Общий призовой фонд. Награды будут отправлены на спотовый счет пользователя после окончания мероприятия.

Предупреждение о рисках

1. В некоторых проектах могут быть дефекты с точки зрения технологий, эксплуатации и других аспектов. Пожалуйста, участвуйте с осторожностью после полного понимания проекта.

2. Цена проекта, за который вы проголосовали, может испытывать значительные колебания из-за рыночных условий или других подобных причин.

3. Вы не сможете полностью или частично отказаться от участия в проекте из-за лежащей в основе проекта технологии или причин, связанных с платформой MEXC.

4. Если один пользователь в совокупности инвестирует более 100 000 MX через несколько аккаунтов, связанные аккаунты могут запустить механизмы контроля рисков платформы. Просим вас действовать с осторожностью.