Данная политика конфиденциальности распространяется на всю информацию, собранную мобильным приложением MEXC Authenticator ("MEXC Authenticator"). MEXC Authenticator - это токен двухфакторной аутентификации, который генерирует случайные, основанные на времени одноразовые коды проверки в качестве дополнительного уровня безопасности для доступа пользователей к своему торговому счету MEXC.
Приложение MEXC Authenticator обрабатывает двухфакторные учетные данные, введенные пользователем, и сохраняет их локально и безопасно. Пользовательские настройки, связанные с отображением данных в приложении, также хранятся локально на вашем устройстве. Приложение никогда не подключается к Интернету и никогда не отправляет, не передает и не раскрывает какую-либо личную информацию разработчикам или любому другому приложению, серверу или третьей стороне любого рода.
Мы никоим образом не используем вашу личную информацию или любую информацию об использовании вами приложения.
Поскольку приложение не предназначено для передачи информации, никакая информация от детей или о них сознательно не собирается.
MEXC Authenticator не собирает аналитическую информацию. В MEXC Authenticator не включены функции аналитики сторонних разработчиков.
Используя приложение MEXC Authenticator, вы соглашаетесь с данной политикой конфиденциальности.
Время от времени мы можем вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности, и все обновления будут публиковаться на этой странице.
Настоящая политика конфиденциальности составлена на английском языке. Хотя могут быть доступны переводы данной политики конфиденциальности на другие языки, такие переводы могут быть неактуальными или неполными. Соответственно, вы соглашаетесь, что в случае возникновения противоречий между англоязычной версией данной политики конфиденциальности и любыми другими ее переводами, преимущественную силу будет иметь англоязычная версия данной политики конфиденциальности.