Политика конфиденциальности

Данная политика конфиденциальности распространяется на всю информацию, собранную мобильным приложением MEXC Authenticator ("MEXC Authenticator"). MEXC Authenticator - это токен двухфакторной аутентификации, который генерирует случайные, основанные на времени одноразовые коды проверки в качестве дополнительного уровня безопасности для доступа пользователей к своему торговому счету MEXC.

Информация, которую мы собираем Приложение MEXC Authenticator обрабатывает двухфакторные учетные данные, введенные пользователем, и сохраняет их локально и безопасно. Пользовательские настройки, связанные с отображением данных в приложении, также хранятся локально на вашем устройстве. Приложение никогда не подключается к Интернету и никогда не отправляет, не передает и не раскрывает какую-либо личную информацию разработчикам или любому другому приложению, серверу или третьей стороне любого рода.

Как мы используем вашу личную информацию Мы никоим образом не используем вашу личную информацию или любую информацию об использовании вами приложения.

Дети Поскольку приложение не предназначено для передачи информации, никакая информация от детей или о них сознательно не собирается.

Аналитика MEXC Authenticator не собирает аналитическую информацию. В MEXC Authenticator не включены функции аналитики сторонних разработчиков. В зависимости от настроек вашей системы iOS, Apple может собирать аналитическую информацию об использовании вами приложения и информацию, связанную с любыми сбоями приложения, и может передавать часть этой информации разработчику, чтобы помочь улучшить приложение. Подробнее об аналитике приложений iOS можно узнать в приложении "Настройки", в разделе "Конфиденциальность" > "Аналитика", а также ознакомиться с политикой конфиденциальности Apple по адресу https://apple.com/privacy

Ваше согласие Используя приложение MEXC Authenticator, вы соглашаетесь с данной политикой конфиденциальности.

Изменения в настоящей Политике конфиденциальности Время от времени мы можем вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности, и все обновления будут публиковаться на этой странице.