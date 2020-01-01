Токеномика ZYRO (ZYRO)

Токеномика ZYRO (ZYRO)

Откройте для себя ключевую информацию о ZYRO (ZYRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZYRO (ZYRO)

Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations.

Официальный сайт:
https://www.zyrosolana.com

Токеномика и анализ цен ZYRO (ZYRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZYRO (ZYRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 543,23
$ 543,23$ 543,23
Общее предложение:
$ 981,10M
$ 981,10M$ 981,10M
Оборотное предложение:
$ 127,42M
$ 127,42M$ 127,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,18K
$ 4,18K$ 4,18K
Исторический максимум:
$ 0,00059107
$ 0,00059107$ 0,00059107
Исторический минимум:
$ 0,00000352
$ 0,00000352$ 0,00000352
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ZYRO (ZYRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZYRO (ZYRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZYRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZYRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYRO, изучите текущую цену ZYRO!

Прогноз цены ZYRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.