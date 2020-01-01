Токеномика ZYRO (ZYRO) Откройте для себя ключевую информацию о ZYRO (ZYRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZYRO (ZYRO) Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations. Официальный сайт: https://www.zyrosolana.com Купить ZYRO сейчас!

Токеномика и анализ цен ZYRO (ZYRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZYRO (ZYRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 543,23 $ 543,23 $ 543,23 Общее предложение: $ 981,10M $ 981,10M $ 981,10M Оборотное предложение: $ 127,42M $ 127,42M $ 127,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,18K $ 4,18K $ 4,18K Исторический максимум: $ 0,00059107 $ 0,00059107 $ 0,00059107 Исторический минимум: $ 0,00000352 $ 0,00000352 $ 0,00000352 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ZYRO (ZYRO)

Токеномика ZYRO (ZYRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZYRO (ZYRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZYRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZYRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYRO, изучите текущую цену ZYRO!

Прогноз цены ZYRO Хотите узнать, куда может двигаться ZYRO? Наша страница прогноза цены ZYRO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZYRO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!