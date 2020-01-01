Токеномика Zunami Governance Token (ZUN) Откройте для себя ключевую информацию о Zunami Governance Token (ZUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zunami Governance Token (ZUN) Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions. Официальный сайт: https://app.zunami.io/ Купить ZUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Zunami Governance Token (ZUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zunami Governance Token (ZUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,93K $ 8,93K $ 8,93K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 34,94M $ 34,94M $ 34,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,55K $ 25,55K $ 25,55K Исторический максимум: $ 0,618813 $ 0,618813 $ 0,618813 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025551 $ 0,00025551 $ 0,00025551 Узнайте больше о цене Zunami Governance Token (ZUN)

Токеномика Zunami Governance Token (ZUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zunami Governance Token (ZUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZUN, изучите текущую цену ZUN!

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