Токеномика ZoRobotics (ZORO) Откройте для себя ключевую информацию о ZoRobotics (ZORO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZoRobotics (ZORO) Zoro is the first Web3-native platform built to power AI robotics at scale. By combining zero-knowledge proofs, machine learning, and blockchain, Zoro creates a decentralized infrastructure where millions of contributors can train AI through gamified tasks, with every action tracked, validated, and rewarded on-chain. The platform already supports over 6 million connected wallets, 57,000 monthly active contributors, and more than 6 million completed annotation tasks across 100+ countries. Integrated with NVIDIA Inception projects and featuring a live ZK-validation engine, task router, DAO scoring system, and both web and Telegram apps, Zoro is fully operational and growing fast. Backed by major partners like Hacken, Phala Network, ElizaOS (AI16Z), IQ AI and Arctic Monks, and supported by over 80 global KOLs with a combined reach of 10 million followers, Zoro is setting the standard for decentralized AI automation and intelligent robotics infrastructure. Официальный сайт: https://www.zoro.org/ Whitepaper: https://app.zoro.org/docs/ZORO_Whitepaper.pdf?v=1.0 Купить ZORO сейчас!

Токеномика и анализ цен ZoRobotics (ZORO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZoRobotics (ZORO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,15M $ 10,15M $ 10,15M Исторический максимум: $ 0,278036 $ 0,278036 $ 0,278036 Исторический минимум: $ 0,056868 $ 0,056868 $ 0,056868 Текущая цена: $ 0,101476 $ 0,101476 $ 0,101476 Узнайте больше о цене ZoRobotics (ZORO)

Токеномика ZoRobotics (ZORO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZoRobotics (ZORO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZORO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZORO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZORO, изучите текущую цену ZORO!

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