Токеномика Zoink (ZOINK)

Токеномика Zoink (ZOINK)

Откройте для себя ключевую информацию о Zoink (ZOINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Zoink (ZOINK)

ZOINK Token - a new era in the memecoin universe, taking its place on the Flare Network. Unlike any other, $ZOINK strides boldly into the future with a clear mission: to be the ultimate no-use-case memecoin.

Официальный сайт:
https://fomofactory.xyz/
Whitepaper:
https://docs.fomofactory.xyz/

Токеномика и анализ цен Zoink (ZOINK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zoink (ZOINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 81,37B
$ 81,37B$ 81,37B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,01K
$ 9,01K$ 9,01K
Исторический максимум:
$ 0,00000284
$ 0,00000284$ 0,00000284
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00000011077
$ 0,00000011077$ 0,00000011077

Токеномика Zoink (ZOINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zoink (ZOINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZOINK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZOINK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOINK, изучите текущую цену ZOINK!

Прогноз цены ZOINK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.