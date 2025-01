Что такое zkUSD (ZKUSD)

$zkUSD is a synthetic stablecoin, pegged 1:1 to the US Dollar. It is designed to act as efficient and transparent currency for betting on Goal3. The official mint/redemption gateway is the Goal3 Portal. 1 $zkUSD can always be redeemed through the portal into 1 USDC.

