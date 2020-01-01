Токеномика zkSync id (ZKID) Откройте для себя ключевую информацию о zkSync id (ZKID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkSync id (ZKID) What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id Официальный сайт: https://www.zksyncid.xyz/ Whitepaper: https://zksyncid.gitbook.io/zksync-id/ Купить ZKID сейчас!

Токеномика и анализ цен zkSync id (ZKID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkSync id (ZKID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,59K $ 28,59K $ 28,59K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,31K $ 43,31K $ 43,31K Исторический максимум: $ 0,096499 $ 0,096499 $ 0,096499 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004331 $ 0,0004331 $ 0,0004331 Узнайте больше о цене zkSync id (ZKID)

Токеномика zkSync id (ZKID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkSync id (ZKID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKID, изучите текущую цену ZKID!

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