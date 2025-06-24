Цена zkSync id (ZKID)
Текущая цена zkSync id (ZKID) сегодня составляет 0,0004331 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 28,59K USD. Цена ZKID к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка zkSync id:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены zkSync id в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 66,00M USD
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За сегодня изменение цены zkSync id на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены zkSync id на USD составило $ -0,0002400014.
За последние 60 дней изменение цены zkSync id на USD составило $ -0,0001708552.
За последние 90 дней изменение цены zkSync id на USD составило $ -0,0003591488491721134.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0,0002400014
|-55,41%
|60 дней
|$ -0,0001708552
|-39,44%
|90 дней
|$ -0,0003591488491721134
|-45,33%
Ознакомьтесь с последним анализом цен zkSync id: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-28,74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id
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