Токеномика zkLend (ZEND) Откройте для себя ключевую информацию о zkLend (ZEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkLend (ZEND) zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come. Официальный сайт: https://zklend.com/ Whitepaper: https://zklend.gitbook.io/documentation/other/documentation/whitepaper Купить ZEND сейчас!

Токеномика и анализ цен zkLend (ZEND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkLend (ZEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,74K $ 35,74K $ 35,74K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 63,11M $ 63,11M $ 63,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,08K $ 57,08K $ 57,08K Исторический максимум: $ 3,54 $ 3,54 $ 3,54 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0005708 $ 0,0005708 $ 0,0005708 Узнайте больше о цене zkLend (ZEND)

Токеномика zkLend (ZEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkLend (ZEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEND, изучите текущую цену ZEND!

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