Токеномика zkLend (ZEND)

Токеномика zkLend (ZEND)

Откройте для себя ключевую информацию о zkLend (ZEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о zkLend (ZEND)

zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.

Официальный сайт:
https://zklend.com/
Whitepaper:
https://zklend.gitbook.io/documentation/other/documentation/whitepaper

Токеномика и анализ цен zkLend (ZEND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkLend (ZEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,74K
$ 35,74K$ 35,74K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 63,11M
$ 63,11M$ 63,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,08K
$ 57,08K$ 57,08K
Исторический максимум:
$ 3,54
$ 3,54$ 3,54
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0005708
$ 0,0005708$ 0,0005708

Токеномика zkLend (ZEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики zkLend (ZEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZEND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZEND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEND, изучите текущую цену ZEND!

Прогноз цены ZEND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.