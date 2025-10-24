Что такое Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit. zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe's flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region. zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price. The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

Источник Zivoe Vault (ZVLT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Zivoe Vault (ZVLT)

Понимание токеномики Zivoe Vault (ZVLT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZVLT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zivoe Vault (ZVLT) Сколько стоит Zivoe Vault (ZVLT) на сегодня? Актуальная цена ZVLT в USD – 1,042 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZVLT в USD? $ 1,042 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZVLT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Zivoe Vault? Рыночная капитализация ZVLT составляет $ 6,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZVLT? Циркулирующее предложение ZVLT составляет 6,04M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZVLT? ZVLT достиг максимальной цены (ATH) в 1,046 USD . Какова была минимальная цена ZVLT за все время (ATL)? ZVLT достиг минимальной цены (ATL) в 1,028 USD . Каков объем торгов ZVLT? Объем торгов за последние 24 часа для ZVLT составляет -- USD . Вырастет ли ZVLT в цене в этом году? ZVLT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZVLT для более подробного анализа.

