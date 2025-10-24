Текущая цена Zivoe Vault сегодня составляет 1,042 USD. Следите за обновлениями цены ZVLT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZVLT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Zivoe Vault сегодня составляет 1,042 USD. Следите за обновлениями цены ZVLT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZVLT прямо сейчас на MEXC.

$1,042
Страница обновлена: 2025-10-24 00:17:55 (UTC+8)

Информация о ценах Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 1,046
$ 1,028
Текущая цена Zivoe Vault (ZVLT) составляет $1,042. За последние 24 часа ZVLT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZVLT за все время составляет $ 1,046, а минимальная – $ 1,028.

Что касается краткосрочной динамики, ZVLT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6,30M
--
$ 6,30M
6,04M
6 042 535,78464959
Текущая рыночная капитализация Zivoe Vault составляет $ 6,30M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZVLT составляет 6,04M, а общее предложение – 6042535.78464959. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,30M.

История цен Zivoe Vault (ZVLT) в USD

За сегодня изменение цены Zivoe Vault на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zivoe Vault на USD составило $ -0,0003892912.
За последние 60 дней изменение цены Zivoe Vault на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zivoe Vault на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0003892912-0,03%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Сколько будет стоить Zivoe Vault (ZVLT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Zivoe Vault (ZVLT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Zivoe Vault.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zivoe Vault (ZVLT)

Сколько стоит Zivoe Vault (ZVLT) на сегодня?
Актуальная цена ZVLT в USD – 1,042 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZVLT в USD?
Текущая цена ZVLT в USD составляет $ 1,042. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Zivoe Vault?
Рыночная капитализация ZVLT составляет $ 6,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZVLT?
Циркулирующее предложение ZVLT составляет 6,04M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZVLT?
ZVLT достиг максимальной цены (ATH) в 1,046 USD.
Какова была минимальная цена ZVLT за все время (ATL)?
ZVLT достиг минимальной цены (ATL) в 1,028 USD.
Каков объем торгов ZVLT?
Объем торгов за последние 24 часа для ZVLT составляет -- USD.
Вырастет ли ZVLT в цене в этом году?
ZVLT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZVLT для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.