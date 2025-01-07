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Цена Ziv4 Labs (ZIV4)

USD

График цены Ziv4 Labs (ZIV4) в реальном времени

$0.03476905
$0.03476905$0.03476905
0.00%(1D)

Цена Ziv4 Labs (ZIV4) сегодня

Текущая цена Ziv4 Labs (ZIV4) сегодня составляет 0.03476905 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 54.87K USD. Цена ZIV4 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ziv4 Labs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 91.47K USD
- Изменение цены Ziv4 Labs в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 1.58M USD

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Ценовые показатели Ziv4 Labs (ZIV4) - USD

За сегодня изменение цены Ziv4 Labs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ziv4 Labs на USD составило $ +0.0073247888.
За последние 60 дней изменение цены Ziv4 Labs на USD составило $ -0.0053823358.
За последние 90 дней изменение цены Ziv4 Labs на USD составило $ -0.0080094533068253.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0.0073247888+21.07%
60 дней$ -0.0053823358-15.48%
90 дней$ -0.0080094533068253-18.72%

Анализ цен Ziv4 Labs (ZIV4)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Ziv4 Labs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 0.166158
$ 0.166158$ 0.166158

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Рыночная информация Ziv4 Labs (ZIV4)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 91.47K
$ 91.47K$ 91.47K

1.58M
1.58M 1.58M

Что такое Ziv4 Labs (ZIV4)

ZIV4 Token is financial base of the Ziv4 Super App. Ziv4 Super App includes algo-trade, asset tracking, manuel trade terminals and moreover focus on News Trade.

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Источник Ziv4 Labs (ZIV4)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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ZIV4 на местную валюту

1 ZIV4 к AUD
A$0.0552827895
1 ZIV4 к GBP
0.0274675495
1 ZIV4 к EUR
0.0330305975
1 ZIV4 к USD
$0.03476905
1 ZIV4 к MYR
RM0.155765344
1 ZIV4 к TRY
1.2290859175
1 ZIV4 к JPY
¥5.4785592085
1 ZIV4 к RUB
3.7199406595
1 ZIV4 к INR
2.981098347
1 ZIV4 к IDR
Rp560.7910505215
1 ZIV4 к PHP
2.0190387335
1 ZIV4 к EGP
￡E.1.760704692
1 ZIV4 к BRL
R$0.213481967
1 ZIV4 к CAD
C$0.0497197415
1 ZIV4 к BDT
4.241128719
1 ZIV4 к NGN
53.7386959895
1 ZIV4 к UAH
1.4745554105
1 ZIV4 к VES
Bs1.8079906
1 ZIV4 к PKR
Rs9.725598666
1 ZIV4 к KZT
18.454716359
1 ZIV4 к THB
฿1.198836844
1 ZIV4 к TWD
NT$1.137643316
1 ZIV4 к CHF
Fr0.031292145
1 ZIV4 к HKD
HK$0.2701555185
1 ZIV4 к MAD
.د.م0.3487335715