Токеномика Zipmex (ZMT) Откройте для себя ключевую информацию о Zipmex (ZMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zipmex (ZMT) ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Официальный сайт: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Купить ZMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Zipmex (ZMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zipmex (ZMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 326,91K $ 326,91K $ 326,91K Общее предложение: $ 199,53M $ 199,53M $ 199,53M Оборотное предложение: $ 88,57M $ 88,57M $ 88,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 736,42K $ 736,42K $ 736,42K Исторический максимум: $ 5,88 $ 5,88 $ 5,88 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00369083 $ 0,00369083 $ 0,00369083 Узнайте больше о цене Zipmex (ZMT)

Токеномика Zipmex (ZMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zipmex (ZMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZMT, изучите текущую цену ZMT!

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