Цена ZilSwap (ZWAP)
Текущая цена ZilSwap (ZWAP) сегодня составляет 0.445752 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 387.02K USD. Цена ZWAP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ZilSwap:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 123.83 USD
- Изменение цены ZilSwap в течение дня составляет -1.14%
- Оборотное предложение составляет 869.03K USD
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За сегодня изменение цены ZilSwap на USD составило $ -0.0051458248116184.
За последние 30 дней изменение цены ZilSwap на USD составило $ -0.1126583798.
За последние 60 дней изменение цены ZilSwap на USD составило $ +0.1582358531.
За последние 90 дней изменение цены ZilSwap на USD составило $ +0.07421246873066125.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0051458248116184
|-1.14%
|30 дней
|$ -0.1126583798
|-25.27%
|60 дней
|$ +0.1582358531
|+35.50%
|90 дней
|$ +0.07421246873066125
|+19.97%
Ознакомьтесь с последним анализом цен ZilSwap: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.48%
-1.14%
+0.14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Zilliqa is a high-security, high-throughput public blockchain platform designed to scale to thousands of transactions per second. While the project was borne out of Singapore, Zilliqa is recognised globally as one of the World’s leading blockchain platforms. At the time of the ZWAP launch the Zilliqa blockchain has processed almost 12 million transactions since launching its Mainnet in January 2019. It has a thriving global community of over 150,000 enthusiasts, more than 780,000 wallet holders, and a growing network of over 1000+ developers. Adoption-wise, Zilliqa has a flourishing ecosystem of over 80 projects from 20+ countries building on the platform. Major corporations rely on the Zilliqa platform for services like open and decentralised finance, asset securitisation, service tokenisation and incentivised marketing.
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