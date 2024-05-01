Токеномика ZIK coin (ZIK) Откройте для себя ключевую информацию о ZIK coin (ZIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZIK coin (ZIK) ZIK is a spark, it's meme and it's just for fun. Zik is not a financial investment, but Zik is just a parody, for people who want a shot at crypto glory like with Bitcoin, or for those who didn't make it last time. The Zik Coin project invites the world to a wonderful journey where the parody will try to surpass the original. In his unique and fun way, ZIK will make the world better, establish world peace, give everyone abundance and joy. Zeke also plans to give everyone eternal life. Официальный сайт: https://zik.cash/ Whitepaper: https://zik.cash/wp-content/uploads/2024/05/The-ZIK-Whitepaper-Unveiled.pdf Купить ZIK сейчас!

Токеномика и анализ цен ZIK coin (ZIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZIK coin (ZIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.52B $ 1.52B $ 1.52B Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00015216 $ 0.00015216 $ 0.00015216 Узнайте больше о цене ZIK coin (ZIK)

Токеномика ZIK coin (ZIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZIK coin (ZIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZIK, изучите текущую цену ZIK!

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