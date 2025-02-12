Цена ZIK coin (ZIK)
Текущая цена ZIK coin (ZIK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ZIK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ZIK coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 205.11K USD
- Изменение цены ZIK coin в течение дня составляет -2.71%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены ZIK coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ZIK coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ZIK coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ZIK coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.71%
|30 дней
|$ 0
|-21.16%
|60 дней
|$ 0
|-31.51%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ZIK coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.20%
-2.71%
-1.10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
ZIK is a spark, it's meme and it's just for fun. Zik is not a financial investment, but Zik is just a parody, for people who want a shot at crypto glory like with Bitcoin, or for those who didn't make it last time. The Zik Coin project invites the world to a wonderful journey where the parody will try to surpass the original. In his unique and fun way, ZIK will make the world better, establish world peace, give everyone abundance and joy. Zeke also plans to give everyone eternal life.
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