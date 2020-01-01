Токеномика Zenith Chain (ZENITH) Откройте для себя ключевую информацию о Zenith Chain (ZENITH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zenith Chain (ZENITH) Zenith Chain is a digital peer to peer network that aims to implement a use case specific blockchain, designed to efficiently handle one single function: the transfer of assets from one party to another. Официальный сайт: https://www.zenithchain.co/ Купить ZENITH сейчас!

Токеномика и анализ цен Zenith Chain (ZENITH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenith Chain (ZENITH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,05K $ 6,05K $ 6,05K Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,00022246 $ 0,00022246 $ 0,00022246 Текущая цена: $ 0,00060541 $ 0,00060541 $ 0,00060541 Узнайте больше о цене Zenith Chain (ZENITH)

Токеномика Zenith Chain (ZENITH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zenith Chain (ZENITH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENITH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENITH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENITH, изучите текущую цену ZENITH!

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