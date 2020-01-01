Токеномика Zenc Coin (ZENC) Откройте для себя ключевую информацию о Zenc Coin (ZENC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zenc Coin (ZENC) The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used. Официальный сайт: https://zenccoin.com/ Купить ZENC сейчас!

Токеномика и анализ цен Zenc Coin (ZENC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenc Coin (ZENC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,56M $ 2,56M $ 2,56M Исторический максимум: $ 0,0143667 $ 0,0143667 $ 0,0143667 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00182826 $ 0,00182826 $ 0,00182826 Узнайте больше о цене Zenc Coin (ZENC)

Токеномика Zenc Coin (ZENC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zenc Coin (ZENC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENC, изучите текущую цену ZENC!

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