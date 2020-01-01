Токеномика Zeitgeist (ZTG) Откройте для себя ключевую информацию о Zeitgeist (ZTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zeitgeist (ZTG) Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Официальный сайт: https://zeitgeist.pm/ Купить ZTG сейчас!

Токеномика и анализ цен Zeitgeist (ZTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeitgeist (ZTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 600,56K $ 600,56K $ 600,56K Общее предложение: $ 114,74M $ 114,74M $ 114,74M Оборотное предложение: $ 91,86M $ 91,86M $ 91,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 750,13K $ 750,13K $ 750,13K Исторический максимум: $ 0,325145 $ 0,325145 $ 0,325145 Исторический минимум: $ 0,00632893 $ 0,00632893 $ 0,00632893 Текущая цена: $ 0,00653369 $ 0,00653369 $ 0,00653369 Узнайте больше о цене Zeitgeist (ZTG)

Токеномика Zeitgeist (ZTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeitgeist (ZTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZTG, изучите текущую цену ZTG!

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