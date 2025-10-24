Что такое Zaros (ZRS)

Zaros: A perpetual futures platform bringing Liquid Restaking Tokens (LRTs) real yield and capital efficiency

Источник Zaros (ZRS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Zaros (USD)

Сколько будет стоить Zaros (ZRS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Zaros (ZRS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Zaros.

ZRS на местную валюту

Токеномика Zaros (ZRS)

Понимание токеномики Zaros (ZRS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZRS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zaros (ZRS) Сколько стоит Zaros (ZRS) на сегодня? Актуальная цена ZRS в USD – 0,00005345 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZRS в USD? $ 0,00005345 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZRS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Zaros? Рыночная капитализация ZRS составляет $ 5,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZRS? Циркулирующее предложение ZRS составляет 99,47M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZRS? ZRS достиг максимальной цены (ATH) в 0,02008126 USD . Какова была минимальная цена ZRS за все время (ATL)? ZRS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002457 USD . Каков объем торгов ZRS? Объем торгов за последние 24 часа для ZRS составляет -- USD . Вырастет ли ZRS в цене в этом году? ZRS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZRS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Zaros (ZRS)