Токеномика Yuna Bite (YUNA) Откройте для себя ключевую информацию о Yuna Bite (YUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yuna Bite (YUNA) YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Официальный сайт: https://www.yunabite.com/ Whitepaper: https://www.yunabite.com/documentation Купить YUNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Yuna Bite (YUNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuna Bite (YUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 142,30K $ 142,30K $ 142,30K Общее предложение: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M Оборотное предложение: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 142,30K $ 142,30K $ 142,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001421 $ 0,0001421 $ 0,0001421 Узнайте больше о цене Yuna Bite (YUNA)

Токеномика Yuna Bite (YUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yuna Bite (YUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUNA, изучите текущую цену YUNA!

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