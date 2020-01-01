Токеномика Yuna AI (YUNA)

Токеномика Yuna AI (YUNA)

Откройте для себя ключевую информацию о Yuna AI (YUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

Официальный сайт:
https://yuna.vc/

Токеномика и анализ цен Yuna AI (YUNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuna AI (YUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,68K
$ 8,68K$ 8,68K
Общее предложение:
$ 999,75M
$ 999,75M$ 999,75M
Оборотное предложение:
$ 999,75M
$ 999,75M$ 999,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,68K
$ 8,68K$ 8,68K
Исторический максимум:
$ 0,00136538
$ 0,00136538$ 0,00136538
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Yuna AI (YUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yuna AI (YUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YUNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YUNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUNA, изучите текущую цену YUNA!

Прогноз цены YUNA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.