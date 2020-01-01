Токеномика Yuna AI (YUNA) Откройте для себя ключевую информацию о Yuna AI (YUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yuna AI (YUNA) Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Официальный сайт: https://yuna.vc/ Купить YUNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Yuna AI (YUNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuna AI (YUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,68K $ 8,68K $ 8,68K Общее предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Оборотное предложение: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,68K $ 8,68K $ 8,68K Исторический максимум: $ 0,00136538 $ 0,00136538 $ 0,00136538 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yuna AI (YUNA)

Токеномика Yuna AI (YUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yuna AI (YUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUNA, изучите текущую цену YUNA!

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