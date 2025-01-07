Цена Yuge Meme (YUGE)
Текущая цена Yuge Meme (YUGE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.40K USD. Цена YUGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Yuge Meme:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.41 USD
- Изменение цены Yuge Meme в течение дня составляет +0.06%
- Оборотное предложение составляет 690.00M USD
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За сегодня изменение цены Yuge Meme на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Yuge Meme на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Yuge Meme на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yuge Meme на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.06%
|30 дней
|$ 0
|+7.33%
|60 дней
|$ 0
|-39.75%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Yuge Meme: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0.00%
+0.06%
-1.20%
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