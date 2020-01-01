Токеномика YU (YU) Откройте для себя ключевую информацию о YU (YU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YU (YU) $YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution. Официальный сайт: https://yala.org/ Whitepaper: https://yala.org/whitepaper.pdf Купить YU сейчас!

Токеномика и анализ цен YU (YU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YU (YU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,45M $ 78,45M $ 78,45M Общее предложение: $ 78,44M $ 78,44M $ 78,44M Оборотное предложение: $ 78,44M $ 78,44M $ 78,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,45M $ 78,45M $ 78,45M Исторический максимум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Исторический минимум: $ 0,998587 $ 0,998587 $ 0,998587 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене YU (YU)

Токеномика YU (YU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YU (YU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YU, изучите текущую цену YU!

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