Токеномика You Dont Want This Life (YDWTL) Откройте для себя ключевую информацию о You Dont Want This Life (YDWTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о You Dont Want This Life (YDWTL) You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Официальный сайт: https://youdontwantthislife.com/ Whitepaper: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Купить YDWTL сейчас!

Токеномика и анализ цен You Dont Want This Life (YDWTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене You Dont Want This Life (YDWTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,16K $ 68,16K $ 68,16K Общее предложение: $ 997,66M $ 997,66M $ 997,66M Оборотное предложение: $ 997,66M $ 997,66M $ 997,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,16K $ 68,16K $ 68,16K Исторический максимум: $ 0,00221643 $ 0,00221643 $ 0,00221643 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене You Dont Want This Life (YDWTL)

Токеномика You Dont Want This Life (YDWTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики You Dont Want This Life (YDWTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YDWTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YDWTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YDWTL, изучите текущую цену YDWTL!

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