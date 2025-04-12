Цена You Dont Want This Life (YDWTL)
Текущая цена You Dont Want This Life (YDWTL) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 282.85K USD. Цена YDWTL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка You Dont Want This Life:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены You Dont Want This Life в течение дня составляет +1.39%
- Оборотное предложение составляет 997.66M USD
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За сегодня изменение цены You Dont Want This Life на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены You Dont Want This Life на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены You Dont Want This Life на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены You Dont Want This Life на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.39%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен You Dont Want This Life: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.08%
+1.39%
-42.41%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
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