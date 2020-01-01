Токеномика Yoko (YOKO)

Токеномика Yoko (YOKO)

Откройте для себя ключевую информацию о Yoko (YOKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yoko (YOKO)

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

Официальный сайт:
https://yoko.live/
Whitepaper:
https://yoko.live/protocol

Токеномика и анализ цен Yoko (YOKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yoko (YOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,74K
$ 42,74K$ 42,74K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 410,00M
$ 410,00M$ 410,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 104,25K
$ 104,25K$ 104,25K
Исторический максимум:
$ 0,00915937
$ 0,00915937$ 0,00915937
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010425
$ 0,00010425$ 0,00010425

Токеномика Yoko (YOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yoko (YOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YOKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YOKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOKO, изучите текущую цену YOKO!

Прогноз цены YOKO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.