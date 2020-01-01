Токеномика Yoko (YOKO) Откройте для себя ключевую информацию о Yoko (YOKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yoko (YOKO) Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram. Официальный сайт: https://yoko.live/ Whitepaper: https://yoko.live/protocol Купить YOKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Yoko (YOKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yoko (YOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,74K $ 42,74K $ 42,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 410,00M $ 410,00M $ 410,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,25K $ 104,25K $ 104,25K Исторический максимум: $ 0,00915937 $ 0,00915937 $ 0,00915937 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010425 $ 0,00010425 $ 0,00010425 Узнайте больше о цене Yoko (YOKO)

Токеномика Yoko (YOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yoko (YOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YOKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YOKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOKO, изучите текущую цену YOKO!

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