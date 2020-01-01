Токеномика Yeet The Yeti (YEET) Откройте для себя ключевую информацию о Yeet The Yeti (YEET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yeet The Yeti (YEET) YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It’s more than just a token; it’s a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don’t just move—we send it full force. The Yeti isn’t here to tiptoe through crypto—it’s here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you’re ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride. Официальный сайт: https://yeet.red Купить YEET сейчас!

Токеномика и анализ цен Yeet The Yeti (YEET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yeet The Yeti (YEET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,65K $ 4,65K $ 4,65K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,16K $ 5,16K $ 5,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yeet The Yeti (YEET)

Токеномика Yeet The Yeti (YEET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yeet The Yeti (YEET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YEET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YEET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YEET, изучите текущую цену YEET!

Прогноз цены YEET Хотите узнать, куда может двигаться YEET? Наша страница прогноза цены YEET объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YEET прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!