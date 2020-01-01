Токеномика YDragon (YDR) Откройте для себя ключевую информацию о YDragon (YDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YDragon (YDR) YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors. Официальный сайт: https://ydragon.io Купить YDR сейчас!

Токеномика и анализ цен YDragon (YDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YDragon (YDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,18K $ 17,18K $ 17,18K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 125,78M $ 125,78M $ 125,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,28K $ 68,28K $ 68,28K Исторический максимум: $ 0,106311 $ 0,106311 $ 0,106311 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013656 $ 0,00013656 $ 0,00013656 Узнайте больше о цене YDragon (YDR)

Токеномика YDragon (YDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YDragon (YDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YDR, изучите текущую цену YDR!

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