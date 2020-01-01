Токеномика yBGT (YBGT) Откройте для себя ключевую информацию о yBGT (YBGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о yBGT (YBGT) Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Официальный сайт: https://bearn.sucks/ Купить YBGT сейчас!

Токеномика и анализ цен yBGT (YBGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене yBGT (YBGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 872,58K $ 872,58K $ 872,58K Общее предложение: $ 202,46K $ 202,46K $ 202,46K Оборотное предложение: $ 202,46K $ 202,46K $ 202,46K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 872,58K $ 872,58K $ 872,58K Исторический максимум: $ 6,59 $ 6,59 $ 6,59 Исторический минимум: $ 4,25 $ 4,25 $ 4,25 Текущая цена: $ 4,31 $ 4,31 $ 4,31 Узнайте больше о цене yBGT (YBGT)

Токеномика yBGT (YBGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики yBGT (YBGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YBGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YBGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YBGT, изучите текущую цену YBGT!

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